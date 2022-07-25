نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) حضريها لعائلتك بأبسط المكونات في المقال التالي
كيكة البسبوسة الهشه أو حسب ما يطلق عليها كيكة الرواني أو كيكة جوز الهند، هي واحدة من أطعم وأطيب أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها لأسرتك ويستمتع بها أطفالك، فهي كيكة خفيفة على المعدة وسهلة الهضم ولها فوائد متعددة للجسم، هذا إلى جانب مذاقها الشهي التي تتميز بها، ولأن هناك عدة طرق لعمل كيكة البسبوسة قررنا اليوم أن نوفر لك أسهل وأفضل طريقة لعمل كيكة البسبوسة الهشة بمكونات وخطوات سهلة وسريعة، تابعي معنا.
كيكة البسبوسة الهشة (الرواني)
واحدة من أفضل أنواع الكيكات الهشة، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية موجودة في كل منزل، يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات وأعياد الميلاد، والعديد منا يقدمها على وجبة الإفطار والعشاء.
المكونات
- نصف كيلو من الطحين الفاخر.
- مقدار نصف كيلو من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- مقدار كوب ونصف من حبيبات السكر الناعمة.
- كوب كبير من الزبادي.
- مقدار كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ظرفان من خلاصة الفانيليا.
- حبتان من البيض كبير الحجم.
- ظرف من البيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- كوب ونصف كبير من الشربات البارد.
- نصف كوب من جوز الهند للتزيين.
خطوات التحضير
- تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ويوضع فيه الحليب والزبادي والسكر والزيت.
- الضغط على زر التشغيل الخاص بالخلاط الكهربائي لضرب المكونات مع بعضها.
- إضافة البيض والخل الأبيض والفانيليا إلى وعاء الخلاط أثناء التشغيل مع الاستمرار في الخفق.
- تحضير وعاء متوسط الحجم ويوضع فيه الطحين ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند والملح.
- دمج المكونات مع بعضها البعض جيداً، ثم يضاف إليهم خليط الخفق السابق.
- الاستمرار في دمج المكونات للحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- تحضير قالب كيك مبطن بورق الزبدة، ثم يتم سكب خليط كيك البسبوسة.
- إدخال القالب إلى فرن محمي على درجة حرارة 180 درجة.
- ترك القالب في الفرن لمدة نصف ساعة أو عشرون دقيقة حتى أن تنضج تماماً.
- إخراج الكيك من الفرن ثم يصب فوقها الشربات البارد.
- تزيين وجه الكيك بجوز الهند المبشور ثم تقطع وتقدم إلى جانب كوب من العصير أو الشاي أو مشروب شعير بارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) حضريها لعائلتك بأبسط المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.