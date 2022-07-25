طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

كيكة البسبوسة الهشه أو حسب ما يطلق عليها كيكة الرواني أو كيكة جوز الهند، هي واحدة من أطعم وأطيب أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها لأسرتك ويستمتع بها أطفالك، فهي كيكة خفيفة على المعدة وسهلة الهضم ولها فوائد متعددة للجسم، هذا إلى جانب مذاقها الشهي التي تتميز بها، ولأن هناك عدة طرق لعمل كيكة البسبوسة قررنا اليوم أن نوفر لك أسهل وأفضل طريقة لعمل كيكة البسبوسة الهشة بمكونات وخطوات سهلة وسريعة، تابعي معنا.

كيكة البسبوسة الهشة (الرواني)

واحدة من أفضل أنواع الكيكات الهشة، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية موجودة في كل منزل، يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات وأعياد الميلاد، والعديد منا يقدمها على وجبة الإفطار والعشاء.

المكونات

نصف كيلو من الطحين الفاخر.

مقدار نصف كيلو من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب كبير من الحليب السائل.

مقدار كوب ونصف من حبيبات السكر الناعمة.

كوب كبير من الزبادي.

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ظرفان من خلاصة الفانيليا.

حبتان من البيض كبير الحجم.

ظرف من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

كوب ونصف كبير من الشربات البارد.

نصف كوب من جوز الهند للتزيين.

خطوات التحضير