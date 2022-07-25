نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد من منزلك لجعل شعرك ناعم كالحرير في المقال التالي
كيراتين طبيعي لفرد الشعر، دومًا ما تبحث الكثيرات من النساء عن أفضل طريقة لعمل الكيراتين الطبيعي في المنزل ليساعدهن في الحصول على الشعر الأملس الناعم الذي ترغب به هؤلاء الفتيات والنساء على حد السواء، وخاصة أن هذا الكيراتين ليس له أضرار على الشعر أو فروة الرأس بحكم أنه من مكونات طبيعية وليس مثل المواد الكيراتين الكيميائي الذي يضر للشعر كثيرًا، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيراتين طبيعي يستخدم بفاعلية في فرد الشعر.
كيراتين طبيعي لفرد الشعر
سوف نستخدم في وصفة الكيراتين الطبيعي لنعومة الشعر قناع الليمون مع جوز الهند، حيث أن هذا القناع له فاعلية كبيرة في تقوية الشعر، كما أن فيتامين سي الموجود في الليمون سوف ينتقل إلى الشعر وبالتالي سوف يمنح للشعر النعومة بالإضافة إلى حليب جوز الهند الذي يضيف للشعر الجمال والنعومة والرائحة العطرة الجذابة، كذلك سوف تظهر نتيجة استخدام كيراتين الليمون مع حليب جوز الهند الطبيعي من المرة الأولى للاستخدام.
مكونات عمل الكيراتين
تعد مكونات عمل الكيراتين الطبيعي لنعومة الشعر سهلة وغير مكلفة، وجاءت تلك المكونات كما يلي:
- مقدار ربع كوب من حليب جوز الهند.
- سوف نحتاج أيضًا إلى حوالي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي لنعومة الشعر
كما ذكرنا لكم أن مكونات عمل الكيراتين متوفرة وغير مكلفة، كذلك تعد طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل سهلة ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، وجاءت هذه الطريقة كالآتي:
- نكون في البداية المكونات السابق ذكرها مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط متجانس.
- نقوم بعد ذلك بحفظ الخليط داخل الثلاجة، وذلك لمدة ليلة كاملة.
- في الصباح يتم وضع الخليط فوق الشعر، وذلك يبدأ من الجذور وحتى أطراف الشعر.
- نترك الخليط فوق الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء والشامبو المناسب للشعر.
- ويفضل أن يتم استخدام نوعية شامبو خالية من مادة الكبريت.
- يراعى تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على النتائج المرغوب بها.
- لاحظي النتيجة فور الاستخدام.
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