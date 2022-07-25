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تعرفي على كيفية استخدام وتحضير وصفة وصفة الفازلين وميبو للتبييض وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة في الجسم والبشرة، تعتبر هذه الوصفة من اشهر وصفات التفتيح الفوري التي تعطي أفضل النتائج التي إليها كل فتاة وبدون أي كريمات كيميائية ضارة بصحة الجسم، كما أن الفازلين يعطي فوائد متعددة للجلد ويعالج الكثير من الأمراض الجلدية التي تصيب الجسم والبشرة وسنقوم بتوضيح كيفية تحضير الوصفة بخطوات بسيطة في سطور مقالنا التالية. طريقة تحضير وصفة الفازلين وميبو للتبييض المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من كريم ميبو الطبي.

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو وجوز الهند.

كريم الفازلين الطبي.

عصير ليمون طبيعي. خطوات تحضير كريم الفازلين وميبو لتفتيح الجسم:- قومي بإحضار وعاء عميق وقومي بوضع كل المكونات السابقة بداخله وقلبيهم جيدًا.

ويمكنك وضعه لدقيقة داخل حمام مائي حتى يصبح قوامه كريمي وممتزج تمامًا.

قومي برفعه وتركه حتى يبرد تمامًا ثم قومي بشطف المنطقة التي تريدين تفتيحها مثل البشرة أو المناطق الحساسة.

حيث أن الكريم يجب أن يتم تطبيقه على منطقة نظيفة.

ابدئي في فرده على جسمك وبشرتك بحركات لطيفة ودلكيه جيدًا لعدة دقائق ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم قومي بشطف المنطقة بماء بارد ويجب أن تقومي بترطيب المنطقة مباشرة بعد تجفيفها ويمكنك استخدام الكريم مرتين من كل أسبوع. محاذير من استخدام كريم الفازلين الطبي من الأفضل عدم استخدام كريم الفازلين على المناطق التي تسببت في التهابها أشعة الشمس.

وأدت إلى حرقها حيث أنه يعمل على سد المسام مما يجعل الحروق أصعب و يزيد الأمر سوءًا.

كما من الأفضل عدم استخدام لمعالجة مشكلة حبوب الشباب لأنه قد يؤدي أحيانًا إلى زيادة ظهور الحبوب بدلًا من إخفاءها والحد من ظهورها.

بالنسبة إلى الفتيات أصحاب البشرة الدهنية فالكريم مناسب لجميع أنواع البشرة و لا يؤدي إلى أي أضرار عليها.

و لكنه كريم دهني أساسًا فوضعه على البشرة الدهنية يزيد من دهونها فيجب عدم استخدامه بالنسبة للبشرة الدهنية. عمر شويل - جدة اسرار لكل عروسة.. النشا وكريم ميبو صاروخ لجمالك لتبييض الاماكن الداكنه في الجسم من اول استعمال - ثقفني

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