نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تغطية لون الشعر الأبيض مع ثلاث مكونات طبيعية تصبغ وتحول الشيب للون البني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات للشعر الابيض هذا ما تتجه عليه الكثيرين بحثا عن وصفات طبيعيبة لصبغ الشيب نهائيا حيث يعتبر الشيب من أكثر الاشياء احراجا عند ظهوره في سن مبكر، ولذلك قد يلجأ البعض لطرق قد ترهق الشعر أكثر وهي شراء الصباغات الكيميائية، ولذلك اليوم نود أن نقوم معا بجولة مع عدد من الخلطات لصباغة الشعر الأبيض لتغطية مثالية.

خلطات لصباغة الشعر الابيض

حال الرغبة في صبغ الشعر الابيض باللون البني عليكي بصبغة القهوة والنسكافية التي تعمل بصورة سريعة في صبغ الشيب من اول اسنخدام عن طريق ملعقتان من مسحوق القهوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النسكافية ومع كوبان من الماء ضعي الخليط في وعاء على النار ويترك حتي يغلي ثم يوضع جانبا حتي يبرد تماما، ثم ابدئي بتطبيق الوصفة على الشعر بالكامل تترك الوصفة على الشعر بين ساعة او ساعتين حتي تجف ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر، كرري تلك الوصفة مرة من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفات طبيعية لتغطية الشعر الأبيض باللون الاحمر

يعتبر اللون المحمر من أكثر الألوان التي تعمل على تغطية لون الشعر الأبيض، ومع وصفة الشمندر ستحصلين على لون أحمر وأخفاء الشيب نهائيا، فقط عليكي تحضير 3 حبات من الشمندر وتقطيعهم وينقع في كوبان من الماء لمدة ليلية كاملة وفي الصباح يصفي ويوزع على الشعر ويترك لمدة اربع ساعات حتي يجف، وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط، تلك الوصفة من أول استعمال ستحصلين من خلالها على اللون الأحمر الجذاب، وهناك طريفة أخري لذات الوصفة وهي غلي كمية الشمندر مع كوبان من الماء في وعاء ويترك على جانب حتي يجف ويوزع على الشعر بنفس ذات الطريقة السابقة ويشطف بعدها.

خلطة لصباغة الشعر الأبيض باللون البني الغامق

لتغطية مثالية وفعالة لشيب الشعر حتما اتباع خلطة القهوة التي من شأنها صبغ الشعر الأبيض باللون البني الداكن في ساتتين فقط.

المكونات:

نصف كوب من القهوة الخام.

نصف كوب. من النسكافيه.

كوب من الماء.

الطريقة

نخلط القهوة مع النسكافيه في وعاء الماء ونضعها على النار حتي تغلي جيدا جدا. ترفع على جانب تترك حتي تبرد تماما. يصفي المزيج ويوزع على كامل الشعر. يغطي الشعر حتي مرور ساعتين، ثم يشطف بخل التفاح.

خلطة زيت الزيتون مع أوراق الكاري لتغطية فعالة للشيب

من الوصفات الطبيعية باستخدام الأعشاب التي تقدم أفضل تغطية وإخفاء للشيب هي أوراق الكاري التي تعمل سريعا على استرجاع لون الشعر الأصلي مع المواظبة في استعمالها، ودلك من خلال وضع كمية مناسبة من أ وراق الكاري مع نصف كوب من زيت الزيتون في وعاء على النار ثم يترك حتي يتحمص مع التقليب وبعدها يصفي ونأخذ مستخلص الزيت ويوزع على الشعر جيدا مع التدليك ويغطي حتي مرور ساعتين يشطف بالماء البارد.