الشيش طاووق بكل أسرارة… طريقة عمل الشيش طاووق المشوى بكل أسرارة طري جدا وبتتبيله مميزة مش هتبطلى تعمليه

طريقة عمل الشيش طاووق المشوى بكل أسرارة، انتشرت العديد من الوصفات في الأيام الأخيرة نظرا للملل من تناول الأطعمة كما هي، فيتم وضع بعض البهارات وإضافة بعض النكهات على الدجاج حتى تعطي مذاقًا طيبًا ورائعًا له، ومن أهم هذه الوصفات التي يتم تناولها هي الشيش طاووق التي تعطي له طعمًا لا يقاوم، ولكن سنقدمه لكم اليوم بطريقة مختلفة وجديدة طيبة الطعم والمذاق، الشيش طاووق له أكثر من تتبيله سوف نتعرف على أغلب الوصفات التي يتم استخدامها.

طريقة عمل الشيش طاووق المشوى بكل أسرارة

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الشيش طاووق بالزبادي

مكونات عمل الشيش طاووق بالزبادي

1/2 كوب عصير ليمون.

كيلو صدور دجاج مخلي.

كوب زبادي.

بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة ملح.

رشه صغيرة فلفل أسود.

رشه جوزه الطيب.

رشه بابريكا.

1/4 ملعقة صغيرة كاري.

1/4 ملعقة صغيرة كركم.

أعواد خشبية.

فلفل ألوان.

1/4 كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء عميق يوضع فيه الزبادي مع زيت الزيتون مع الليمون.

لان الزبادي يعمل على تفتيح الأنسجة ويجعل طعم الدجاج مختلفًا، بالإضافة إلى أنه يضيف له طراوة لا تقاوم.

أما زيت الزيتون مع الليمون فيعطي الشيش طاووق مذاق متميز ومختلف عن أي مذاق آخر.

بعد ذلك يتم إضافة جميع البهارات التي سبق أن ذكرناها لإعداد الوصفة.

يتم تقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة، بعد ذلك يتم تركها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك يتم إحضار أعواد الشيش طاووق ويتم وضع قطعة من صدور الدجاج.

ومعها قطع من الفلفل الألوان، وهكذا حتى يتم الانتهاء من كمية صدور الدجاج.

يمكن وضع الشيش طاووق في طاسة الشوى أو على الجريل وتقديمها بجوار سلطة الطحينة والخبز.

ومن الممكن أن يتم تقديمها مع الأرز البسمتي.

طريقة عمل الشيش طاووق بالخل والثوم

عمل الشيش طاووق في البيت

مكونات عمل الشيش طاووق

نصف كيلو من صدور الدجاج.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشه من الفلفل الأسود.

رشه من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير