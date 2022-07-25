أحلي من الكوافيرات.. أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم يفضل الكثير من السيدات تغيير لون شعرها بصورة مستمرة لذا قد تلجأ الى صالونات التجميل لصبغ الشعر بالصبغات الجاهزة، لكن تعمل هذه الصبغات على إتلاف الشعر نظرا لما تحتويه على مواد كيميائية تضر بالشعر وتعمل على تساقطه واتلافه، وبعد ذلك نقوم السيدة بالعمل على اصلاحه ويستغرق هذا الأمر الكثير من الوقت، لذا تم الاتجاه إلى البحث عن أفضل طريقة لصبغ الشعر بالمواد الطبيعية، وسنعرض لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم، كما إن هذا اللون هو يعتبر الموضة هذه الأيام ويعطى احساس بالبهجة.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم

يعتبر الكركم من أشهر التوابل الهندية ويتم استخراجه من عشبة الكركم، كما له فوائد كثيرة في الشعر، حيث يعمل على تغطية الشعر الأبيض ويعطى لون أشقر ذهبي جميل، وسنحتاج إلى:

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر إناء ونضعه على النار وبه بعض الماء.

نتنظر حتى غليان الماء ثم نضع الكركم مع التقليب.

نقوم باذابة الكركم في الماء.

نرفع الإناء من على النار ثم نتركه يهدأ تماما.

نضع قطعة قماش نظيفة على الأكتاف.

نرتدى القفازات البلاستيكية ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الاطراف حتى الجذور.

نعمل على توزيع الخليط على الشعر باستخدام المشط.

نعمل على توزيع الخليط على الشعر باستخدام المشط. نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة تقريبًا

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ.

يفضل استخدام الخل مع الماء اثناء عملية غسل الشعر لتثبيت اللون.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالحنة الطبيعية

قد يرغب البعض في صبغ الشعر بالحنة الجاهزة الموجودة عند العطار، وسنقدم لكم طريقة التحضير:

بداية علينا ارتداء القفازات البلاستيكية.

نفرغ محتويات الكيس في إناء مناسب.

نضع كمية مناسبة من الماء.

يتم خلط جميع المكونات معا ونقلب جيدا.

نقوم بتوزيع الحنة على جميع الشعر.

نتأكد من وصول الحنة لجميع أطراف الشعر باستخدام المشط.

نترك الحنة على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ لكن يجب الحرص على تجفيفه جيدا.

يفضل أيضا استخدام الخل في الحنة او أثناء عملية شطف الشعر.

كما ذكرنا في المقال طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي فهناك صبفات ضارة بالشعر وتسبب تلف للشعر ولكن استعمال صبغة الكركم المذكورة في المقال لا تكون ضارة به وتجعله أشقر ذهبي بدون مواد كيميائية فيمكن صبغ الشعر بالمنزل باستخدام هذه الطريقة ولا يكون هناك أضرار للشعر وايضا تكون وصفة جميلة للبنات المقبلات علي الزواج لصبغ الشعر