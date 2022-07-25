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كريم لبان الذكر غني بالكولاجين، تبحث أغلبية السيدات والفتيات عن تطبيق ماسكات غنية بالكولاجين، إذ تساهم مادة الكولاجين بشكل رئيسي في شد البشرة، ومنحها مظهراً حيوياً وجذاباً، ومحاربة التجاعيد وعلامات تقدم السن، ويعد لبان الدكر من أكثر المكونات التي تحتوي على مادة الكولاجين، بما يجعله فعالاً في تطبيق ماسكات البشرة، سواء باستخدامه وحده، أو بخلطه مع العناصر الطبيعية الأخرى، والتي تعد آمنة وصحية تماماً على البشرة، كما أثبت أن لبان الدكر يعمل على تبيض البشرة، من خلال إزالة طبقة الخلايا الميتة، واستبدالها بخلايا جديدة، علاوةً على فعاليته في علاج المناطق الأكثر عرضة للاسمرار مثل: منطقة تحت العينين، ومنطقة ما حول الفم. كريم لبان الذكر غني بالكولاجين المكونات ملعقتان من لبان الدكر.

القليل من الماء.

قطعة من القطن. طريقة التحضير قومي بطحن لبان الدكر، حتى يتحول إلى بودرة.

قومي بمزج مطحون لبان الدكر مع القليل من الماء، حتى يذوب تماماً.

قومي بوضع خليط لبان الدكر والماء في إناء معدني على نار متوسطة.

انتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.

اغمسي قطعة من القطن في خليط لبان الدكر، ثم مرريها على بشرتك، بحركات دائرية لطيفة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

من الأفضل تطبيق ذلك الماسك في الليل قبل النوم، واغسليه في الصباح الباكر. وصفة زيت لبان الذكر وزيت الترمس نصف ملعقة من زيت لبان الدكر.

نصف ملعقة من زيت الترمس.

ملعقة من زيت الورد.

فنجان من زيت اللوز المر. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات السابقة في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بتعبئة الخليط في زجاجة مناسبة.

قومي بغمس قطعة من القطن في الخليط الناتج، ثم قومي بفركها على بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة عدة ساعات، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

عليك سيدتي بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة وبشرة خالية من أي بقع أو تجاعيد عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر غني بالكولاجين للبشرة سيغنيكي عن جميع الماسكات علاج التجاعيد والحبوب من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم لبان الذكر غني بالكولاجين للبشرة سيغنيكي عن جميع الماسكات علاج التجاعيد والحبوب من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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