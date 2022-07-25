مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج، تقشير البشرة يعتبر أمر روتيني لابد على جميع الفتيات أتباعه، حيث تحتاج البشرة إلى تقشير بشكل مستمر للتخلص من خلايا الجلد الميت وظهور خلايا جديدة تساهم في تفتيح لون البشرة، وخاصة لأن البشرة تتعرض بشكل يومي إلى الأتربة والأوساخ لذلك لابد من الحفاظ على نظافتها، كما أن كريمات التفتيح تضر البشرة وتزيد من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالقهوة.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

القهوة تستخدم في تفتيح لون بشرة الوجه والجسم بالكامل خلال وقت بسيط، فهو تساعد على التخلص من الأتربة الموجودة داخل مسام البشرة، كما تقضى على خلايا الجلد الميت وتعيد للبشرة نضارتها وجمالها، وتعتبر من المكونات الغير ضارة على البشرة ولا تسبب أي التهابات، لذا يمكن عمل هذه الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة من الحليب الزبادي.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

تظهر حول العينين أماكن داكنة نتيجة ضعف الجسم، كما يظهر في جوانب الوجه غمقان في البشرة وكذلك في الأماكن الحساسة بالجسم، وتنزعج الفتيات والسيدات عن ظهور هذه الأماكن، ويبحثن عن ماسك منزلي يعيد للبشرة نضارتها وبياضها ولمعانها الطبيعي، والقهوة من أفضل الماسكات المناسبة لجميع أنواع البشرة، لذا يمكن الاعتماد عليها كروتين يومي في تنظيف البشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى لابد أن تقوم الفتاة بتنظيف بشرتها بماء وفوطة نظيفة.

بعد ذلك يتم خلط الحليب والقهوة وعصير الليمون في وعاء.

يتم توزيع ماسك القهوة على البشرة مع التدليك لمدة خمس دقائق، حيث يساعد التدليك على التخلص من خلايا الجلد الميت.

يترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة وتجفيفها وترطيبها بمرطب مناسب.

فوائد ماسك القهوة للبشرة