احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية 

صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح، تغيير لون الشعر أمر يفضله جميع الفتيات والسيدات، حيث يرغبن في تغيير الشكل الخارجي من فترة لأخرى، والبعض منهن يذهب إلى صالونات صبغ الشعر، ولكن صبغات الشعر تحتوي على مواد ضارة تسبب في ضعف نمو الشعر وزيادة سقوطه وتقصفه، لذلك تضطر الفتيات إلى البحث عن وصفات تساعد على تغيير لون الشعر دون أن تسبب ضعفه أو تقصفه،، لذا سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر بالحناء بني فاتح.

صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح

تختلف ألوان الصبغات وتفضل كل فتاة اختيار اللون المناسب لبشرتها، ولكن يعتبر اللون البني الأقرب إلى لون الشعر الطبيعي، لذلك تتجه معظم الفتيات إلى صبغ الشعر باللون البني وهناك من يفضل اللون البني الفاتح والبعض الآخر يفضل اللون البني الداكن، ولكن يزداد البحث عن صبغة الشعر باللون البني الفاتح، لذا يمكن صبغ الشعر بالحناء بني فاتح من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

كوب إلى كوبين من الحناء الطبيعية حسب كثافة وطول الشعر.

ملعقة من مسحوق الكركم كبيرة.

1 ملعقة من خل التفاح.

عصير ليمون ملعقة كبيرة.

ماء دافئ.

طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح

تناسب صبغة الشعر باللون البني الفاتح جميع أنواع الشعر لأنها تميل إلى اللون الأسود، كما أنها تجعل الوجه جذاب ومميز وتكون مناسبة لجميع السيدات الذين يرغب في الظهور أمام أزواجهن بإطلالة جذابة ومثيرة وجذابة، كما أن معظم مكونات هذه الصبغة متوفرة في جميع المنزل، ولا تسبب الحناء الطبيعية أي ضرر للشعر، ويمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال إتباع ما يلي.