خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال 

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خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة، يظل الحصول على شعر طويل وصحي ولامع حلم تسعى إليه كل امرأة، إذ يعد الشعر الطويل من سمات الجمال بما يضفي مظهراً أنثوياً وجذاباً للفتاة أو السيدة، إلا أن عملية تطويل الشعر تستغرق عادةً العديد من الأسابيع وحتى الشهور، نظراً لارتباط تلك العملية بالعديد من العوامل منها: العوامل الهرمونية، الاهتمام بالشعر، التغذية السليمة، الابتعاد عن مصادر التوتر والقلق لحماية الشعر من التساقط وغيره، لذلك حرصنا في تلك المقالة على تقديم بعض من الوصفات التي تساعدك على تطويل شعرك في أقل وقت ممكن، بما يعد حلاً عملياً خاصةً للفتيات المقبلات على الزواج، وليس لديها متسع من الوقت لتجربة طرق أو أساليب أخرى.
خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة
المكونات
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض البكر.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- قومي بفصل صفار البيضة عن بياضها في وعاء مناسب.
- قومي بإضافة العسل الأبيض وزيت الزيتون إلى بياض البيض، ثم قومي بخفق جميع المكونات معاً جيداً، إلى أن يتكون ماسك متماسك القوام.
- اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب، ثم طبقي الماسك على شعرك مع التركيز على الجذور.
- اتركي الماسك لمدة ثلث ساعة مع تغطية شعرك بكيس بلاستيكي.
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو (حتى تتأكدي من التخلص من كل بقايا الماسك).
- لكي تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، كرري تلك الوصفة مرتين كل شهر، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
وصفة ماء الأرز لتطويل وتكثيف الشعر
نظراً لاحتواء الأرز على فيتامين (ك)، و(ه)، (ب6)، والتي تساهم بشكل فعال في تغذية الشعر وإمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، بما يحفز نمو الشعر.
المكونات
- نصف كوب من الأرز.
- كوبان من الماء.
طريقة التحضير
- قومي بنقع الأرز في مقدار الماء المستخدم في وعاء صغير الحجم.
- انتظري حتى تمر ربع ساعة، ثم قومي بتصفية ماء الأرز في وعاء آخر.
- اسكبي ماء الأرز على فروة رأسك، مع تدليكك المستمر لها لبضع دقائق.
- ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.
- واظبي على تطبيق تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
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