ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير، يفضل الكثير تناول الكوارع خاصة لما فيها من فوائد عظيمة وجيد جدا لبناء عظام الإنسان وتقويتها، بالرغم من فوائدها إلا إنه قد لا يفضل البعض إعدادها لأنها تستغرق الكثير من الوقت، كما يقدم البعض وجبات الدجاج في العزائم والولائم بدلاً من اللحم، لأن اللحم يستغرق وقتا أطول من تسوية الدجاج، لذا سنقدم لكم كيفية إستخدام ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير، من الآن فصاعدا لن تمل من تسوية اللحوم والكوارع، بل ستجدها زبدة.

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير

لا يمكن الاستغناء عن تناول اللحوم، خاصة هناك بعض الوجبات التى تعتمد على اللحوم مثل الفتة واللحم المشوي وغيرها، كما تفضل الأم تقديم الوجبات المتنوعة لجميع أفراد الاسرة للحصول على جسد سليم وبناء جسد صحي، لذا سنقدم لكم طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير، وسنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة:

ملعقة متوسطة من السكر.

بعض الماء المغلى.

توابل اللحوم أو الكوارع.

حباية من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من السمن.

بصلة كبيرة الحجم.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق

سنقدم لك سيدتى أفضل طريقة لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق، من خلال بعض الخطوات البسيطة:

نحضر الإناء المناسب لطهى اللحم أو الكوارع.

نضع السمن في الإناء ونرفعه على النار المتوسطة.

نضيف اللحم على السمن، ونتركه لمدة عشرة دقائق مع التقليب الخفيف.

نتنظر حتى تاخد اللحم لون .

نضع توابل اللحوم والطماطم والبصل .

نضع الماء المغلي في الإناء.

نترك اللحم تغلي بالماء لبعض الوقت.

نضيف السكر إلى اللحم.

نتنظر لبعض الوقت حتى تستوى اللحم ونضيف الملح ونتركه يغلي مع اللحم ثم نطفئ النار.

تسوية الكوارع بسرعة البرق

نقوم بنقع الكوارع في القليل من الماء مضافا إليه 2 ملعقة كبيرة من الخل والملح.

نغسل الكوارع جيدا ونضعها في الماء المغلى مع بعض التوابل حتى تغلي معا.

نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به بعض الماء المغلى.

نقوم بنقل الكوارع من الإناء ونضعها في الإناء الآخر.

نضيف للكوارع البهارات والطماطم والبصل وعدد 2 من الجزر.

نترك الكوارع تغلي لبعض الوقت ثم نضيف ملعقة من السكر.

نتنظر حتى توشك على الاستواء ثم نضيف الملح.

كما ذكرنا في المقال طريقة نسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال ١٠ دقائق فيمكننا نسوية اللحوم بملعقة سكر تساعظ علي جعلها طرية ومستوية وغير صلبة بدون استخدام حلة الضغط وهذا يجعل اللحمة مستوية أكثر وهذه الطريقة يمكن وتساهم في جعل اللحوم مستوية جدا اذا استعمالنا هذه الطريقة تجعل اللحوم لا تحتاج إلي تعب ولا مجهود ويمكن عمل الكوارع بنفس الطريقة