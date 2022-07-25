لن تخجلي بعد اليوم من سواد الرقبة بمسحة واحدة من النشا تبييض فوري وإزالة سواد السنين مهما كانت هتنوري

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هناك الكثير من السيدات يعانوا من تواجد سواد في الرقبة ولا يجدون لذلك حلا، وخاصة النساء التي تعرضن لكلف الحمل في الرقبة مما جعلها تكون مصبوغة باللون الأسود ، وتعمل الكثير من السيدات على معالجة ذلك الأمر على مدار سنيين متتالية بشراء الكثير من الكريمات والأدوية، ونجد أن ذلك يكلفها الكثير من الأسعار غالية الثمن ويمكن أن تستعيد لون الرقبة كما كان ويتم إزالة التصبغ ولكن مع مرور السنين، ويمكن أن لا يجيد ذلك نفعا، لذلك أخذ الكثير من هؤلاء السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من ذلك السواد وتم إيجاد وصفة النشا لإزالة سواد الرقبة، فيعرف النشا بمدى قدرته على تفتيح البشرة وسوف نوضح لكم طريقة عمل تلك الوصفة بالتفصيل للتخلص من ذلك السواد.
مكونات وصفة النشا لتبييض الرقبة
يعد النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل عام وإزالة السواد وعند إستخدام تلك الوصفة للرقبة سوف نضع عليها بعض المكونات الأخرى الأكثر فاعلية وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- ملعقة نشا.
- ملعقة قهوة.
- ملعقة عصير ليمون.
- ماء ورد.
- ملعقة زيت زيتون.
طريقة تحضير وصفة النشا
تحضر تلك الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية:
- نحضر وعاء ونضع النشا والقهوة ونقوم بخلط المكونين جيداً حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضع عليهم ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بوضع الليمون، زيت الزيتون عليهم ونقلب جميع المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
- نضع الخليط على الرقبة ونقوم بعمل حركات دائرية عليها.
- نترك تلك الوصفة لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسلها بشكل جيد.
- سوف نلاحظ مدى تفتيحها من أول استعمال، كل ما علينا هو تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على درجة التفتيح المطلوبة.
- يجب ترطيب الرقبة والبشرة بشكل عام ويومي قبل النوم وذلك حتى يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويساعد في إزالة التصبغات.
- يجب على من يعاني من تصبغات الرقبة استخدام تلك الوصفة مع الترطيب المستمر للتخلص من أي سواد مهما كان متراكم لسنين ماضية.
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