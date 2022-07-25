نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لمدة طويلة من غير ما يتغير لونه وطعمه في المقال التالي

بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة فى كل مطبخ وبأسعار رخيصة جدا يمكن تخزين الليمون الذين يعتبر من الثمرات التى لا نستطيع الإستغناء عنها يوميا فيأتى موسم يكون فيه الليمون يباع بأسعار عالية جدا لذلك سوف نقدم إليكى طريقة آمنه وصحية لتخزين الليمون فى الفريزر لفترات طويلة، وفوائد الليمون عديدة جدا ومفيدة جدا لصحة الإنسان فهو يستخدم كمعالج لنزلات البرد والسعال والتهابات الجيوب الأنفية، ويعالج السعال، ويعمل على تنظيف القولون، ويعمل الليمون رفع المناعة وبالتالي يحمي الجسم من العديد من الأمراض لأن الليمون يحتوى على الكثير من الفيتامينات، ويدخل الليمون كعنصر أساسى فى أى مكون أو كريمات تساعد على تفتيح البشرة لأنه يخلص البشرة من الجلد الميت فيجدد خلايا البشرة، ويعمل الليمون على إزالة الهالات السوداء، وكل التصبغات والبقع الداكنة، وتستخدم الأمهات الليمون فى عمل الأكلات مثل الفول والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة وتتبيلات الأكلات المشوية، والليمون يمكن عمله مخلل بطعم جميل ولذيذ، ويمكن عمل الليمون عصير مثلج، والبعض يفضل تناول الليمون مغلى، ويمكن حفظ عصير الليمون لمدة قصيرة عن طريق وضعه فى زجاجة فى الثلاجة. مكونات تخزين الليمون فى الفريزر كمية مناسبة من الليمون الطازج

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم الملح

كمية مناسبة الأكياس البلاستيك طريقة عمل تخزين الليمون فى الفريزر فى البداية بقوم بشراء الليمون ولابد أن طازج وخالى من أى بقع بنية أو بقع صفراء، وبعد ذلك يتم غسل الليمون جيدا بالماء.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع به الماء والخل ثم نضيف الملح ويتم التقليب حتى يذوب الملح تماما ثم نقوم بوضع الليمون فى الوعاء ثم نتركه لمدة ثلاثة ساعات، وبعد مرور الوقت نقوم بتجفيف الليمون ونضعه فى مصفاة ونتركه جانبا لفترة من الوقت حتى يجف ونتخلص من الماء.

وبعد ذلك نحضر قطعة صغيرة من الكيس البلاستيك ونقم بلف الليمونة، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كل كمية الليمون ثم نضع الليمون فى كيس نايلون ثم نحفظه فى فريزر الثلاجة، وتدوم هذه الطريقة لعدة أسابيع. عمر شويل - جدة طريقة جهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لمدة طويلة من غير ما يتغير لونه وطعمه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لمدة طويلة من غير ما يتغير لونه وطعمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.