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غزل البنات من أشهر الحلويات الشعبية التى يقبل على تناولها جميع الأطفال بمختلف أعمارهم، وهى من الحلويات التى يتم صنعها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومكوناتها تتوافر بأسعار رخيصة جدا دون الحاجة إلى شرائها من الباعة الجائلين الذين يتجولون فى الشوارع، أو من الممكن يتم شرائها من الباعة الذين يتواجدون فى الأماكن العامة والأندية الذين يقومون بصنعها عن طريق ماكينة مخصصة لصنع غزل البنات فكل هذا يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان لأن غزل البنات يتعرض لملوثات البيئة مثل الأتربة والذباب وتراكم الجراثيم الذى ينقل الأمراض، ويمكن أن يسبب ألم وتسمم فى البطن، وأسعاره مرتفعة، ويتكون غزل البنات من السكر وعصير الليمون ولون طعام طبيعى وعسل نحل والماء. مكونات غزل البنات بدون ماكينة كوب واحد كبير الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من لون طعام صحى وطبيعي باللون المرغوب فيه

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عسل النحل

ربع كوب صغير الحجم من الماء

رشة صغيرة من الملح

كمية من الأعواد الخشبية طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به السكر ولابد أن يكون مطحون ثم نضيف الماء وعصير الليمون ثم نرفع هذا الخليط على نار هادئة ونتركه حتى الغليان.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عسل النحل ورشة الملح مع التقليب الجيد ثم نتركه يغلي لمدة خمسة دقائق حتى تمتزج هذه المكونات ثم نرفع هذا الإناء من على النار.

ثم يتم بعد ذلك إضافة لون طعام صحى ويتم التقليب بإستخدام ملعقة خشبية حتى يتحول الخليط إلى اللون المطلوب بشكل سريع وبحركة دائرية حتى تتكون خيوط رفيعة جدا من الحلوى.

ثم نجمعها فى أعواد خشبية حتى ننتهى من كل الكمية الموجودة فى الإناء، وبهذا يصبح غزل البنات جاهز، ويقدم للأطفال وللكبار بأحلى وألذ طعم، وبشكل وألوان جميلة لأفراد أسرتك، وإذا كنتى تريدين لون غزل البنات أبيض لا تقومى بإضافة أى لون أو أى صبغة غذائية، ولكن يمكنك أن تضيفى طعم مثل الفانيليا. عمر شويل - جدة بدون ماكينة أعملي غزل البنات في البيت على أصوله بطريقة سهلة وسريعة وبطعم جميل - ثقفني

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