نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي خميرة بيرة وتعالي أقولك تبيضي بشرتك وخدودك أزاي وتخليها ممتلئة وجذابة زي ملكات الجمال في المقال التالي
كل فتاة تريد أن تحصل على إستخدام مناسب يساعد على تفتيح البشرة حيث أن البشرة البيضاء تجعل الفتاة مميزة وملفتة فكلا منهم يرغبون في الحصول على بشرة تكون صافية ومشرقة وخالية من المشاكل، فعند وجود مشكلة على البشرة فقد تنزعج جميع الفتيات وترغب في التخلص منها بشكل سريع ومن أهم المشاكل التي تتعلق بالبشرة هي إسمرار الوجه، وكذلك مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة وأيضا المسام الواسعة أو الهالات السوداء أو الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والكلف وغير ذلك العديد، فكل هذه يجعل أي إمرأة تشعر بالخجل والإكتئاب وترغب في أن تقضي عليها تماما ولكن الشيء الذي تتمناه كل فتاة وتحلم به دائما هو الحصول على بشرة تكون بيضاء ونضرة لذلك تلجأ إلى بعض الحلول التي تساعدها في الحصول على ذلك، فمن أهم هذه الحلول هي كريمات التفتيح فهي تعمل على تبييض الوجه في خلال فترة قصيرة ولكنها ممكن أن تضر البشرة وخاصة البشرة الحساسة، فقد يلجأ عدد آخر من الفتيات إلى إستعمال الوصفات الطبيعية ومن ضمن هذه الوصفات هي وصفة الخميرة البيرة.
مكونات وصفة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من القهوة.
طريقة عمل وصفة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة
- نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة ونضيف ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الحليب السائل.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من القهوة.
- وبعد ذلك يتم مزج جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.
- وبعد مرور هذه المدة يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن نقوم بتكرار وصفة الخميرة البيرة مرة واحدة في الإسبوع.
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