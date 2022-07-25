نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بمكونات غير مكلفة وبطعم هش ولذيذ للفطار في المقال التالي

يقبل جميع الناس على تناول كيكة الروانى لأنها تتميز بطعم جميل وشهى، ونقدم فى هذا المقال طريقة عمل كيكة الروانى التى تتكون من البيض والسكر والدقيق وجوز الهند والزبدة البلدى، وتصنع كيكة الروانى فى المنزل فى دقائق معدودة، وبمكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار بسيطة جدا، وتقدم ربة المنزل كيكة الروانى فى المناسبات السعيدة وحفلات أعياد الميلاد بجانب كوب الشاى أو كوب العصير، ويضاف إلى كيكة الروانى طبقة من القشطة التى تتكون من الحليب والكريم شانتيه والنشا، وتقدمها الأمهات لأفراد أسرتها ليتناولوها فى وجبة الإفطار. مكونات عمل كيكة الروانى أربعة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم الدقيق

كوب واحد ونصف كبير من الحليب

إثنين كوب كبير الحجم جوز الهند

نصف كوب صغير الحجم الزبدة البلدى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر مكونات عمل القشطة للتزيين إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكريمة شانتيه طريقة عمل كيكة الروانى أولا نحضر وعاء ثم نضع به البيض والفانيليا وعصير الليمون والسكر ثم يتم التقليب، وبعد ذلك نضيف الحليب والزبدة مع الإستمرار فى التقليب.

ثم نضيف جوز الهند والدقيق بالتدريج والبيكنج بودر ويتم التقليب الجيد بملعقة خشبية حتى يعطينا قوام متجانس ولين.

ثم نقوم بسكب كية الروانى فى صينية مدهونة بالزبدة ثم ندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى النضج ويصبح لونها ذهبي.

ثم نحضر وعاء ونضع به الحليب النشا والكريمة شانتيه ونرفعه على نار متوسطة حتى يعطينا قوام ثقيل.

ثم نخرج صينية كيكة الروانى من الفرن ثم نسكب عليها الشربات المقطر البارد، وبعد ذلك نضع عليها طبقة من القشطة ونفردها عليها جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع كيكة الروانى اللذيذة وتقدم فى طبق التقديم بأحلى وأجمل طعم وبنكهة شهية لا تقاوم بإتباع هذه الطريقة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بمكونات غير مكلفة وبطعم هش ولذيذ للفطار - ثقفني

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