بطريقة مقرمشة ومدورة أعملي لقمة القاضي على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم لذيذ

من المعروف أن الحلويات من المأكولات المحببة حيث أن يكون عليها إقبال كبير من قبل معظم الناس على مستوى العالم فقد تتوافر أنواع عديدة من الحلوى، ومن ضمنها هي الجلاش ولقمة القاضي والبسبوسة والكنافة وغير ذلك الكثير فكل هذه الأنواع لها طعم جميل جدا ولكن لقمة القاضي تتميز بمذاق لذيذ وشهي جدا، ويمكن أن نقوم بعملها في المنزل بطريقة سهلة ومقاديرها بسيطة ولا تتطلب إلى أي تكاليف وكذلك لا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود لكي نقوم بتقديمها، فهي تعتبر من أنواع الحلوى المعروفة في جميع الدول العربية وبالتحديد في سوريا.

مكونات لقمة القاضي

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كوبان كبيران من ونصف من الماء الفاتر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة عمل لقمة القاضي