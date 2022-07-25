نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة خلطة لبان الدكر والنشا لإزالة تجاعيد البشرة وشد التجاعيد بدون رجعة بشرتك هترجع شباب في المقال التالي

وصفة لبان الذكر والنشا التى تتكون من القهوة والعسل الأبيض والزبادى ودقيق الأرز وعصير الأفوكادو، وتساعد تلك الوصفة فى شد تجاعيد الوجه، ولبان الذكر من المواد الطبيعية التى لها تأثير قوى وسحرى فى إزالة التجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء التى يعانى منها الكثير من السيدات المتقدمين فى العمر، والفتيات صغار السن وذلك بسبب كثرة التعرض للشمس، وكثرة إستخدام كريمات وماسكات بها مواد كيميائية ترهق جلد البشرة، وعدم الإهتمام بالتغذية السليمة، وعدم تناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن، والنشا أيضا من المواد الطبيعية التى تعمل شد الوجه وتخلصه من التجاعيد وظهوره بسن أصغر، ويعمل النشا على تفتيح لون البشرة، وتوحد لونها، وخلطة لبان الذكر والنشا تزيل التصبغات الداكنة دون اللجوء إلى إستخدام كريمات تساعد على شد الوجه. مكونات لبان الذكر والنشا لشد تجاعيد الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من لبنان ذكر حصى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون طريقة عمل خلطة لبنان الذكر والنشا لشد تجاعيد الوجه نحضر فى البداية وعاء به كمية من الماء ثم نضع به لبان ذكر حصى ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه يغلى لمدة خمسة دقائق، وبعد ذلك نرفع الإناء من على النار ثم نتركه جانبا لكى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة والنشا والقهوة والعسل الأبيض والزبادي ودقيق الأرز وعصير الأفوكادو وزيت الليمون على إناء مغلى لبان الذكر ويتم المزج حتى تتجانس هذه المكونات.

ثم نبدأ بتوزيع خلطة لبان الذكر والنشا على الوجه جيدا بحركة دائرية وبرفق، ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر وضع هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعدها سوف نلاحظ الوجه أصبح مشدود وظهوره بشكل جذاب بإستخدام خلطة لبان الذكر والنشا السحرية والرائعة. عمر شويل - جدة معجزة خلطة لبان الدكر والنشا لإزالة تجاعيد البشرة وشد التجاعيد بدون رجعة بشرتك هترجع شباب - ثقفني

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