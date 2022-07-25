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وصفة الخميرة والزبادى تساعد على تسمين ونفخ الخدود، والتى تتكون من الخميرة والزبادى والحليب والنشا وعصير الخيار وعسل النحل فالخميرة من الفطريات النافعة، والتى تعمل على زيادة حجم ونفخ الخدود، وظهورها بمظهر جميل لذلك يجب على الفتيات والسيدات الذين يعانون من خدود نحيفة بأن يستخدمون هذه الوصفة لأن تسمين الخدود أصبحت موضة تسعى إليها كل الفتيات لأنها تزيد من جمالها، وتزيد أيضا من أنوثتها، وتعتبر الخميرة كبديل طبيعى للبوتكس، وتستخدم أيضا الخميرة فى عمل المخبوزات، والزبادي يعمل على ترطيب البشرة وخاصة البشرة الجافة، ويساعد على تفتيح لون البشرة، وتزيل كل البقع والتصبغات الغامقة. مكونات الخميرة والزبادى لتسمين ونفخ الخدود ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عسل النحل الأبيض ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جنين القمح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادى لتسمين ونفخ الخدود نقوم بداية بتحضير وعاء ثم نضع به الزبادى ثم نضيف الخميرة ويتم التقليب الجيد، وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب وعصير الليمون وعصير الخيار وعسل النحل الأبيض مع الإستمرار فى التقليب.

ثم يتم بعد ذلك نقوم بوضع البيكنج بودر وزيت جنين القمح والنشا إلى الخليط السابق ثم نمزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بغسل الوجه وتنظيفه بغسول مناسب يناسب البشرة ثم نبدأ بوضع الخلطة على منطقة الخدود ونفردها جيدا برفق وبشكل دائرى ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف.

وبعد ذلك نلاحظ أن الوجه أصبح مشدود ثم نقوم بفرك خلطة الخميرة والزبادى ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ويكرر وضع هذه الخلطة يوم بعد يوم، وسوف تظهر الخدود بشكل منتفخ بعد إستخدام وصفة الخميرة والزبادى لمدة ثلاثة أسابيع فيجب أن تتبعى خطوات تلك الخلطة التى تعطيكي شكل جذاب وجميل. عمر شويل - جدة سحر مفعول خلطة الخميرة والزبادي لتسمين ونفخ الخدود طبيعي لوجه ممتلئ وجميل - ثقفني

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