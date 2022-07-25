عجائب القرنفل لتطويل الشعر بجنون وإنبات الفراغات في أسبوع لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

يعد القرنفل من المكونات الطبيعية المهمة جداً لتطويل الشعر فهو من أهم النباتات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية للشعر، إنبات الفراغات، التخلص من الصلع، تحسين بصيلة الشعر، تكثيف الشعر، حيث نجد أن الشعر القصير يعاني منه الكثير من السيدات والفتيات ونجد بأن هناك الكثير منهن لا يستطعون عمل التسريحات التي يريدهن أو يقوموا بترك الشعر منسدل على الظهر بسبب قصر طول الشعر وكان الحل في القرنفل وسوف نوضح وصفتين للقرنفل ذات فاعلية كبيرة على الشعر من خلال هذا المقال.

مكونات صفة القرنفل لتطويل الشعر بجنون

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية للشعر نستطيع من خلالها تطويل الشعر وبناء الفراغات ويكون القرنفل مكون أساسي بها وسوف نوضح مكونات الوصفة بالتفصيل من خلال النقاط التالية.

ملعقة قرنفل.

ملعقة روز ماري.

ماء.

ملعقة كزبرة.

طريقة تحضير وصفة القرنفل

تحضر هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع بعملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات عملها من خلال النقاط التالية :

نحضر وعاء ونضع به الماء، الكزبرة، القرنفل، روز ماري.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيداً حتى نحصل على قوام متجانس ومترابط.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي وعند تمام الغليان نرفعه من على النار.

ثم نترك الخليط يبرد ونقوم بتصفية الخليط ووضعه في بخاخ واستخدامه في الصباح والمساء ورش به فروة الشعر.

سوف نلاحظ تطويل الشعر في فترة بسيطة ومن أول استعمال.

مكونات وصفة مطحون القرنفل

يعد مطحون القرنفل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جوز هند.

ماء.

طريقة التحضير: