نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير من أول مرة بدون استشوار أو مكواة في المقال التالي

الشعر الناعم يجعل مظهر الوجه مختلف ولكن يعاني البعض من الشعر المجعد والهايش ولذلك يجب البعض منهم لفرد الشعر بالمكواة يوميا ولكن هذا يضره على المدي البعيد، وفي الوقت الحالي توجد طرق حديثة لفرد الشعر ومنها الكيراتين أو البروتين ولكنها مضرة للشعر والصحة لوجود مواد كيميائية بها واليوم نقدم لكم طريقة لفرد الشعر بالنشا فتابعونا. الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

علبة زبادي طبيعي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج النشا مع الزبادي جيدا حتى يختفي تماما بعد ذلك أضيفي الخميرة مع جل الصبار وأيضا الزيوت ونقلب. عندما يصبح القوام سميك نقوم بتمشيط الشعر جيدا لفك التشابك ثم نأخذ كمية مناسبة من الخليط ونفرده باليد على كل خصلة. بداية من الفروة وحتى الأطراف ثم نقوم بلف الشعر على هيئة دوامة أو نقوم بعمل كحكة في مقدمة الرأس ويغطي. يترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء وشامبو طبي وسوف تلاحظي رطوبة ونعومة في شعرك لا مثيل لها من اول استعمال. فرد الشعر بالنشا والعسل المكونات: 3 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملاعق من العسل.

كوب من الماء.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق من زيت الأرجان. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضع النشا مع الماء ونرفعه على النار حتى تتكون عجينة وعندما يبرد نضيف العسل وزيت جوز الهند والأرجان. يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف ولكن بعد تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء ومن الأفضل أن نستخدم فرشاة الصبغة للتأكد من وصوله لبصيلات الشعر. اتركيه على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون المكونات: 4 ملاعق من النشا.

فنجان من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من حليب جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نضع جميع المكونات في وعاء ونرفعها على نار منخفضة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي سهل الفرد نتركه حتى تهدأ. ثم توضع على الشعر ويغطي بكيس بلاستيك اتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالطريقة العادية وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح ناعم ومفرود. فرد الشعر بالنشا والموز المكونات: 3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة عسل.

ثمرة موز مهروسة.

ملعقة زبدة الشيا. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج النشا مع زبدة الشيا بعد تذويبها ثم نضيف العسل مع الموز المهروس يوزع المزيج على شعر جاف ونظيف. بداية من الفروة وحتى الأطراف واحرصي على وضع كمية مناسبة على الشعر بالكامل واتركيه ساعتين ثم يشطف بالماء والشامبو. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير من أول مرة بدون استشوار أو مكواة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير من أول مرة بدون استشوار أو مكواة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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