أسرار المحلات المشهوره في ايس كريم بكل النكهات ice cream

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ترغب كل ربة منزل في عدم شراء أطفالها وأفراد أسرتها الأيس كريم من الخارج وذلك بعد إنتشار الأمراض المعدية ولأن الأيس كريم لا غنى عنه في فصل الصيف فهو ينعش الجسم ويشعر المرء بالسعادة عند تناوله ولذلك تبحث العديد من ربات المنزل عن طرق لصنع الأيس كريم بأطعمة مختلفة في المنزل لتقديمه لأفراد أسرتها ولأطفالها ولذلك سنقدم لكي اليوم طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بأطعمة كثيرة ومختلفة. مكونات تحضير الأيس كريم بطعم المانجو: نصف كيلو من المانجو المثلجة.

كوب من الحليب المثلج.

كوب من الكريم شانتيه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر.

ملعقة كبيرة عسل النحل الأبيض.

مكعبات من الثلج. طريقة تحضير الأيس كريم بطعم المانجو: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه المانجو ونضيف إليها الحليب المثلج.

نقوم بخفقهم جيدا ثم نضيف إليهم الكريم شانتيه وعصير الليمون ثم نستمر في الخفق.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودر وعسل النحل ومكعبات الثلج مع الإستمرار في الخفق جيدا.

نقوم بإضافة الأيس كريم في علبة ثلاجة بلاستيكية ونقوم بإدخاله إلى الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

بعد تماسك الأيس كريم يقدم في كأسات الأيس كريم. مكونات تحضير الأيس كريم بطعم الموز: 4 من الموز المجمد.

كوب إلا ربع من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب من المكسرات للتزين. طريقة تحضير الأيس كريم بطعم الموز: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الموز المجمد والزبادي ونقوم بخفقهم جيدا.

ثم نضيف إليهم السكر ونخفق جيدا ثم نضيف الأيس كريم في القوالب المخصصة للأيس كريم.

بعد ذلك نقوم بإدخال الأيس كريم إلى الفريزر لمدة خمس ساعات ثم يقدم. مكونات تحضير الأيس كريم بطعم الجوافة: كوب من الكريم شانتيه.

كوب من السكر الأبيض البودر.

4 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كوب من الماء المثلج.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كيلو من الجوافة المخلية المجمدة. طريقة تحضير الأيس كريم بطعم الجوافة: في وعاء عميق نضيف الكريم شانتيه والماء والسكر البودر واللبن البودر ونقوم بخفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليهم الفانيليا وعسل النحل والجوافة ونسمر في خفقها جيدا.

ثم توضع في قوالب ونضعها في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك ثم يقدم. مكونات تحضير الأيس كريم بطعم الفانيليا: 2 كوب ونصف من السكر الأبيض.

5 أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب من الكريمة.

5 من صفار البيض بدرجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير الأيس كريم بطعم الفانيليا: نقوم بإحضار إناء نضيف الحليب والكريمة ونرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا السائلة ونقلب جيدا ثم نقوم برفع الإناء من النار.

بعد ذلك نقوم الخلاط الكهربائي نضيف فيه صفار البيض والسكر ونقوم بخفقهم جيدا.

ثم نضيف إليهم خليط الحليب والكريمة مع الإستمرار في الخفق جيدا.

بعد ذلك نضيف الخليط في إناء عميق ثم نرفعه على نار هادئة مع الإستمرار في التقليب الجيد.

ثم نقوم برفع الإناء من النار ونقوم بتصفيته جيدا بواسطة مصفاة ضيقة.

بعد ذلك نقوم بوضع الأيس كريم في قوالب مخصصة للأيس كريم وندخلها إلى الفريزر حتى يتجمد ويتماسك ثم يقدم. مكونات تحضير الأيس كريم بطعم الفراولة: 2 كوب من الزبادي المجمد.

كوب من جيلي الفراولة.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

نصف كوب من القشطة. طريقة تحضير الأيس كريم بطعم الفراولة: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي نضيف فيه الزبادي والجيلي والكريم شانتيه ونقوم بخفقهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة القشطة إليهم مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي. عمر شويل - جدة أسرار المحلات المشهوره في ايس كريم بكل النكهات ice cream - ثقفني

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