ماسك الخميرة للوجه بوصفات لتفتيح وتسمين الوجه

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عمر شويل - جدة إليكم طريقة اعداد ماسك الخميرة للوجه لتفتيحه وإزالة التجاعيد منه، بمكونات تتناسب مع جميع أنواع البشرة، كما نقدم لكم وصفة الخميرة مع الحلبة التي تستخدم لتسمين الوجه، كما تتناسب بملائمتها لطبيعة البشرة الحساسة، بحيث لا تتسبب في تحسس البشرة، كما تعالج تهيج البشرة والذي يمكن أن يكون نتيجة التعرض للشمس، وكل هذه الفوائد نقدمها لكم في وصفات مختلفة باستخدام الخميرة للوجه.

ماسك الخميرة للوجه

يستخدم مزيج الخميرة مع النشا لتفتيح الوجه، الذي يتكون من ملعقة كبيرة من كلاهما، وبعد خلط تلك المكونات الجافة يتم إضافة الماء الفاتر تدريجيًا لاعداد ماسك الخميرة للوجه، ويتميز بقدرته الفعالة على تفتيح الوجه والرقبة كما يمكن وضعه لليدين أيضًا، ولكي تستفيد منه البشرة يجب أن يبقى عليها لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء.

وصفة الخميرة لإزالة التجاعيد

تتكون الوصفة من الخميرة كمكون أساسي بالإضافة إلى مكونين أضافيين يعملان على شد الوجه، وإزالة التجاعيد تدريجيًا عند الاستمرار على تطبيق الوصفة للوجه، فقط نضع كمية من الخميرة وكمية مضاعفة من العسل وماء الورد، يقلب ويفرد على الوجه والرقبة، ثم يترك لمدة ساعة كاملة، ومن ثم يفرك الماسك بهدوء على الوجه والرقبة، ويزال باستخدام الماء.

وصفة الخميرة لتقشير البشرة

نستخدم في تلك الوصفة مقدار من الخميرة الصحيحة حوالي ملعقة صغيرة ويمكن تفتيتها أولًا باستخدام الشوكة ونضعها مع ملعقة كبيرة من الشوفان، ولدمج الخليط بسهولة نضيف ملعقة صغيرة من اللبن، وأخيرًا نضع بضعة نقاط من زيت اللوز الحلو الشهير بكونه خفيف على البشرة وذو فوائد عديدة لها، ويستخدم الخليط بالطريقة المعروفة للمقشر بحيث ندلك برفق لبضعة ثوانِ، ثم يغسل بالماء بعد ربع ساعة.

تسمين الوجه بالخميرة

لا تقتصر فوائد الخميرة على الفوائد الجمالية فقط للوجه كالتفتيح وإزالة التجاعيد بل أيضًا تستخدم للوجه النحيف بحيث تعمل على تسمينه، وخاصةً إذا تم استخدامها مع أحد أفضل المكونات الطبيعية لتسمين الوجه وهى الحلبة، وتشتمل الوصفة على ملعقة كبيرة من كلاهما، مع مراعاة ان يتم استخدام حلبة مطحونة في هذه الوصفة، وبعد مزجهم سويًا يتم إضافة القليل من ماء الورد ويوزع الخليط على الوجه ويزال بالماء بعد مرور نصف ساعة.

ماسك الخميرة لتبييض الوجه

تطبيق خليط الخميرة وجل الصبار على البشرة، يمنحها نسبة عالية من الترطيب وفي نفس الوقت يعمل على علاج إسمرار البشرة الناتج عن التعرض للشمس دون وجود طبقة كافية من واقي الشمس على البشرة، ولتحضير الوصفة عليكِ تحضير ملعقة صغيرة من الخميرة، جل الصبار، زيت الزيتون، وإضافة القليل من ماء الورد لزيادة فوائد الوصفة، ومن أخذ كمية مناسبة من الخليط وتوزيعها بالفرشاة المخصصة لماسكات الوجه، وغسل الوجه بالماء بعد ربع ساعة.

ماسك الخميرة لترطيب البشرة

تُضاف الخميرة إلى العسل والحليب، وذلك باستخدام كميات متساوية من تلك المكونات وتقليبها جيدًا، ومن ثم توزيع الخليط الناتج على البشرة، وتركه حتى تتشربه البشرة تمامًا ومن ثم يزال باستخدام الماء، وسنلاحظ أن البشرة أصبحت أكثر ترطيبًا وتظهر بشكل أكثر اشراقًا، ومن ثم يتوجب غلق مسام البشرة باستخدام ماء الورد الباردة، وبعد بضعة دقائق توزيع كمية مناسبة من الكريم المرطب على البشرة بعد الانتهاء في الماسكات.