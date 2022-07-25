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من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة دون خوف ودون قلق هو إستخدام الدلكة المغربية لتفتيح البشرة التى من مكوناتها عناصر تتوافر فى كل منزل بأسعار تباع فى متناول الجميع، والتى تتمثل فى زيت اللوز المر والصابون المغربى والحليب والسدر المطحون والنشا، والدلكة المغربية هى عبارة عن خلطة من أعشاب وزيوت طبيعية، وتسخدمها كل الفتيات وبصفة خاصة العروس المقبلة على الزواج هم الأكثر إستخداما بوضعها على البشرة، ويمكن وضعها أيضا على الجسم لفركه وتدليكه فهى تعمل على تفتيح البشرة، وتخلص الوجه من البقع والتصبغات الداكنة التى تسبب للفتيات الإحراج والإزعاج، وتعمل الدلكة المغربية على تفتيح المناطق الحساسة الداكنة والسوداء. مكونات عمل الدلكة المغربية لتفتيح البشرة أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز المر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مبشور الصابون المغربي إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السدر المطحون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل الدلكة المغربية لتفتيح البشرة أولا نقوم بوضع زبدة الشيا فى وعاء فى حمام مائى دافئ، وبعد ذلك نقوم بوضع السدر المطحون مع الصابون المغربى المبشور ثم يتم الخلط الجيد حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز المر مع الإستمرار فى التقليب ثم يتم وضع الحليب السائل والنشا وعصير الليمون والزبادي وماء الورد إلى الخليط السابق ويتم مزج جميع هذه المكونات حتى نحصل على خليط متداخل.

وبعد ذلك نقوم بدهن الخلطة على الوجه جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بفرك الدلكة من على الوجه برفق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ويكرر وضع هذه الدلكة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة شهر كامل، وبعد ذلك سوف نلاحظ تفتيح البشرة بعد إنتهاء المدة بإستخدام الدلكة المغربية الخطيرة والسحرية، والتى تجعل الوجه يظهر بشكل جذاب وجميل بإتباع هذه الوصفة الرائعة. عمر شويل - جدة دلكي بشرتك بالدلكة المغربية لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة من أول أستخدام - ثقفني

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