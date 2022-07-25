نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير فيلر نفخ الشفاه طبيعياً في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن اعتبار امتلاك شفاه كبيرة وسمينة فرصة لجمال معظم النساء لأنها تجعل الوجه جميلاً والابتسامة جميلة. إذا كان لديك شفاه رقيقة وتريد تكبير شفتيك بدون جراحة أو حقن جل، يمكنك استخدام هذه الطرق الطبيعية في المنزل. لأن هذه الطرق ليس لها أي آثار جانبية وسوف تحصل على ما تريد. في هذا المقال نناقش موضوع إبراز الشفاه في المنزل .

تحديد الشفاه في المنزل

الخطوة الأولى هي تقشير شفتيك

مثلما يتم استخدام مقشر الوجه لإزالة خلايا الجلد الميتة، كذلك الأمر بالنسبة للشفاه! لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على شفاه ممتلئة وأكبر، ابدأ بتقشير الشفاه. يمكنك استخدام أحد مقشر الوجه أو تحضير مزيج من زيت الزيتون والسكر البني وتدليك شفتيك به لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تختفي القشور الجافة على الشفاه وتصبح شفتيك ناعمة ونضرة.

في الخطوة الثانية رطب شفتيك

تبدو الشفاه جيدة الترطيب بشكل طبيعي أكثر امتلاءً وأكبر. استخدمي مرطب شفاه مغذي كلما شعرتِ بالجفاف على شفتيك. بصرف النظر عن هذا، لا تنس أن تشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك. عندما يصاب الجسم بالجفاف، تصبح الشفاه جافة.

في الخطوة الثالثة ارسم خط الشفاه

لجعل شفتيك تبدو أكبر، يجب أن ترسمي خط شفاه أعلى قليلاً من خط الشفاه الطبيعي. للبدء، خذي كونسيلر وضعيه على شفتيك. ثم ارسمي خط شفاه خارج خط شفتيك الطبيعي وأخيراً ضعي أحمر الشفاه.

لون أحمر الشفاه أيضًا له تأثير كبير في جعل شفتيك تبدو أكبر، والألوان الداكنة مثل البنفسجي أو البني ستجعل شفتيك أرق، ومن ناحية أخرى، فإن أحمر الشفاه ذو الألوان الفاتحة سيجعل شفتيك تبدو أكبر.

في الخطوة الرابعة ضعي ملمع الشفاه

هذه الخطوة الصغيرة التي تستغرق ثانيتين ضرورية لإبراز الشفاه، لذلك لا تفوتها. خذي ملمع شفاه شفاف أو ملمع شفاه بنفس لون أحمر الشفاه وضعيه على وسط شفتيك وأعلى وأسفل شفتيك. يعكس هذا المنتج الضوء على الشفاه ويساعد على جعل الشفاه تبدو بارزة.

كما يمكنكِ أن تلجئي إلى الفازلين للحصول على شفاه كبيرة؛ طبّقيه 3 مرّات في اليوم للحصول على نتائج مرجوّة كما يمكنكِ أن تستخدمي هذا المستحضر فوق أحمر الشفاه لتحويله إلى روج لامع، يجعل شفاهكِ تبدو وكأنّها أكبر.