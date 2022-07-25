نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة طماطم واحدة اجعلي بشرتك شابة وجميلة ومشرقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت لا تعتقد أن الطماطم مذهلة، فانتظر حتى تجربها لترى النتائج. تحتوي هذه الفاكهة على عناصر غذائية ممتازة مثل المركبات الفينولية والكاروتينات وحمض الفوليك وفيتامين سي. تتمتع الطماطم بالعديد من الخصائص لجميع أنواع بشرة الوجه، كما أن صنع قناع بمكونات طبيعية أخرى يساعد في علاج جميع أنواع مشاكل البشرة. في هذا المقال نناقش تجديد شباب الجلد بالطماطم .

فوائد الطماطم للبشرة

غالبًا ما تستخدم الأنشطة المضادة للأكسدة ومضادات التيروزيناز لتفتيح اللون وكذلك حماية الجلد من التلف.

عند استخدامه يوميًا، يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة ويتلاشى الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية.

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تحمي من التلف الضوئي.

يحسن فيتامين سي إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة ويجعلها مرنة وثابتة.

معجون الطماطم مضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي.

إنه يوازن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، والذي بدوره يوازن الزيت الطبيعي الذي تنتجه البشرة.

يزيل الخلايا الميتة ويغلق المسام.

مع هذه المجموعة الواسعة من الفوائد، يمكن استخدام الطماطم لأنواع البشرة المختلفة ولحل مشاكل الجلد المختلفة. يجب أن تعرف الآن كيف يمكنك استخدام الطماطم لوجهك.

قناع الطماطم لعلاج حب الشباب

المواد اللازمة

1/2 طماطم

1 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا

3.5 قطرات من زيت شجرة الشاي

الطريقة

اخلطي معجون الطماطم بالزيوت وقلبي جيداً. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر ثم اغسليه بالماء البارد وكرر هذا 2-3 مرات في الأسبوع.

يمتص الجلد زيت الجوجوبا بسهولة ويرطبها. يتحكم في الدهون الزائدة التي ينتجها الجلد ويسد المسام ، زيت شجرة الشاي مطهر يزيل العدوى وحب الشباب الناتج.

قناع الطماطم للعيوب

المواد اللازمة

2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة

ضعي خليط العسل ومعجون الطماطم على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم اغسليه بالماء الفاتر واستخدمي هذه الطريقة مرتين في الأسبوع. بينما تعمل الطماطم على تفتيح الشوائب ، سيساعد العسل في عملية الشفاء من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة .

قناع الطماطم للهالات السوداء حول العينين

المواد اللازمة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الطماطم

بضع قطرات من جل الصبار

الطريقة

ضعي المزيج بعناية على منطقة تحت العين واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يجف ثم اشطفيه مرة أو مرتين للحصول على نتائج سريعة.