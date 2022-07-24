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عمر شويل - جدة طريقة تفتيح البشرة السمراء بسرعة في المنزل كثير من الفتيات أصحاب البشرة السمراء يبحثون بشكل دائم عن أفضل الماسكات والمواد الطبيعية التي تساعدهم على تفتيح البشرة في وقت قليل جداً، وبالتالي صبغة الميلانين هي المسؤولة عن اسمرار البشرة بسبب التعرض للأشعة الفوق بنفسجية لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة السمراء بكل سهولة.

طريقة تفتيح البشرة السمراء

وصفة قرع العسل والحليب

هذه الوصفة تحتوي على بعض مضادات الأكسدة ومقشر طبيعي للبشرة بفضل احتوائها على بعض الفيتامينات التي تساعد في المحافظة على تفتيح البشرة والمحافظة على نضارتها وإشراقها. يتم تجهيز وعاء مناسب ووضع نصف ملعقة من عسل النحل مع ملعقة صغيرة من الحليب السائل وتقلب المكونات مع بعضها ثم أضافة ملعقتين من اليقطين الناعم بعد هرسه جيداً حيث يتم سلق اليقطين في الماء المغلي بعد تقطيعه إلى قطع متوسطة وبعض أن ينضج يتم وضعه في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها ويتم توزيعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

يمكن أضافة ماء الورد بدلاً من الحليب إذا كان هذا الشخص يعاني من حساسية عند استخدام منتجات الألبان.

وصفة عصير البطاطا

يتم تقشير البطاطا وتقطيعها ووضعها على الأماكن الداكنة في مدة 25 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ وبعد ذلك يتم تجفيف البشرة ووضع كريم يتناسب مع نوع البشرة حيث تحتوي البطاطا على بعض المواد الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي وتساعد على تبييض البشرة وتفتيحها بشكل آمن بجانب التخلص من الجلد الميت بشكل سريع.

وصفة العسل واللبن

يتم تجهيز ملعقتين من اللبن مع ملعقتين من عسل النحل وتقلب المكونات مع بعضها وتوزيع على البشر لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ حيث يحتوي العسل على بعض المواد المضادة للبكتيريا وتعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال واللبن يحتوي على بعض المركبات والمواد التي تقوم بتفتيح البشرة.

وصفة قشور البرتقال المجفف

يتم تجهيز كمية صغيرة من البرتقال المجفف حيث يمكن تجهيز قشر برتقال ووضعه في الشمس وبعد أن يجف تماما يتم طحنه حتى يصبح ناعم وخلطة مع ملعقة من اللبن وبعد ذلك يتم توزيعه على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.