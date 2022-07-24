نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحليب الهشة واللذيذة لعائلتك بدون تكاليف وطريقة سريعة في المقال التالي

تعتبر كيكة الحليب من ألذ أنواع الكيك حيث أنها تتميز بطعم شهي ورائع ومذاقها يكون مميز من بين باقي أنواع الكيك الآخر فقد توجد أنواع كثيرة من الكيك غير كيكة الحليب، ومن ضمن هذه الأنواع هي كيكة البرتقال والكيكة الإسفنجية وكيكة الشوكولاته وغير ذلك الكثير فكل نوع منهم يتميز بطعم مختلف ولذيذ، ولكن كيكة الحليب من الكيكات الخفيفة والتي يحبها جميع الناس وبالتحديد الأطفال طريقة عمل كيكة الحليب الهشة مكونات كيكة الحليب الساخن : كيكة اللبن الهشة كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من الحليب السائل. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن: في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم قومي بإحضار قالب كيك ويتم دهنه الزبدة ونضع رشة من الدقيق. وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم ونضيف ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونحضر مضرب البيض الكهربائي. ثم نقوم بتشغيله على أعلى سرعة لكي يتم تذويب السكر بشكل جيد ويكون لون الخليط فاتح ويتم إضافة بيضتان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر مع الإستمرار في تشغيل المضرب. ونستمر في الخلط لكي نحصل على خليط متجانس وناعم وكريمي ثم نحضر طبق آخر ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح. وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بتقليبهم مع بعض ونضع خليط الدقيق على خليط السكر. ونقوم بإحضار وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية. ويتم تقليبهم لذوبان الزبدة وتدفئة الحليب قليلا ثم نضع الحليب إلى خليط الكيك ونستمر في العجن للحصول على قوام كيك مناسب وناعم. ثم نضع خليط الكيك في القالب ويتم إدخاله في الفرن ونتركها حوالي أربعون دقيقة تقريبا لكيت يتم تسويتها جيدا. عمر شويل - جدة بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحليب الهشة واللذيذة لعائلتك بدون تكاليف وطريقة سريعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحليب الهشة واللذيذة لعائلتك بدون تكاليف وطريقة سريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.