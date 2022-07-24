خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة الصاروخ حتي لو كان الاسمرار هتبقي ملكة جمال من اول استعمال

خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة، نتابعها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث نخص بالذكر أهم المعلومات عن الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم وتخليصه من أي تواجد للتصبغات، حيث تعتبر الخلطات الطبيعية عبارة عن مكونات من الطبيعة تتواجد في المنزل من الممكن أن يتم تخليص البشرة من أي تواجد للعلامات والبقع الداكنة والتي تحول دون ظهور البشرة باللون النضر المتوهج، وفيما يلي سنقوم بعرض خلطات مميزة، وتلك الخلطات تعمل على تحسين لون الجلد، وسنوافيكم بالمكونات الأساسية والطريقة الملائمة للتحضير.

خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة

وصفات طبيعية لتبيض بشرة الوجه والجسم من خلال استعمال تلك المكونات الآتية لعمل خلطة النشا، والتي تعمل على جعل البشرة خالية من أي تصبغات، ومن خلال ما يلي سنقوم بعرض أهم المكونات الأساسية لخليط النشا:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير

يتم عمل الخليط من خلال استخدام الفازلين وإذابته تماما فوق حمام مائي.

يتم عمل خلط ما بين النشا والفازلين.

تحريك الخليط بعد إضافة بقية المكونات.

لا بد وأن تكون الوصفة متجانسة بالكامل، وذلك للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على تبييض الجلد والجسم بالكامل كما تعتبر من الخلطات المزيلة لأي تواجد للحبوب.

وصفة الخميرة لتبيض الوجه والجسم

من الممكن تحضير الخليط بعد إحضار المكونات التي نذكرها كما يلي:

ملعقة من الخميرة.

قطرات فيتامين إي.

ملعقة من النشا.

ملعقة حليب بودر.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير