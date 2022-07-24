طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم بطعم مقرمش وبدون امتصاص الزيت نهائيا 

طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم، البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة السهلة والسريعة، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة من قبل كل أفراد الأسرة، خاصةً للأطفال، بما يدفع ربات المنزل إلى صنعها كسندوتشات للمدرسة أو أثناء الرحلات المختلفة، أو في المصايف، كما تجمع البطاطس المقلية بين أمرين يتمثلان في أنها مفيدة ولذيذة، حيث أنها تمد بالطاقة والنشاط، نظراً لاحتوائها على فيتامين (ب6)، وهو المسئول عن تقوية الجهاز المناعي للجسم، إلى جانب فعاليتها في التحسين من أداء وظائف الجهاز الدوري، من خلال تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، بما يمنع من الإصابة بأمراض دماغية كالزهايمر والخرف، كما سنقدم لكي سيدتي بعض الطرق الصحية لعمل البطاطس المقلية، في سبيل الاستفادة القصوى من عناصرها الغذائية دون الحاجة إلى قليها كل مرة.

طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم

المكونات

4 حبات من البطاطس المتوسطة الحجم.

كمية مناسبة من الماء.

كوبان من زيت القلي.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم

قومي بتقشير حبات البطاطس، ثم اغسليها جيداً بالمياه الجارية.

قطيعها على شكل أصابع متوسطة السمك.

قومي بوضع كمية مناسبة من الماء في إناء على نار متوسطة، وانتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان.

ضعي أصابع البطاطا في الماء المغلي، واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيها من على النار.

صفي البطاطس جيداً من الماء.

ابدئي بتحضير زيت القلي، من خلال سكبه في طاسة كبيرة الحجم، على نار متوسطة.

انتظري لبضع دقائق، حتى يسخن الزيت قليلاً.

ضعي أصابع البطاطس المسلوقة في الزيت الساخن، وانتظري لمدة بضع دقائق، ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

انتظري حتى يحمر الوجه الآخر للبطاطس، ثم ارفعيها من على النار على مناشف ورقية (حتى تمتص الكمية الزائدة من الزيت).

وإليك بعض التعليمات والحيل التي تساعد على جعل طبق البطاطس صحياً وشهياً:

استخدام البطاطا الحلوة بدلاَ من البطاطا: نظراً لاحتواء البطاطا الحلوة على كربوهيدرات صحية لا تتحول بدورها إلى سكر، والذي يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون، بما يمثل عبئاً على القلب