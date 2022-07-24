طريقة عمل زبدة اللوتس الغنية بالمنزل أو كريمة اللوتس وما هي استخداماتها

زبدة اللوتس ، أو كريمة اللوتس من ألذ أنواع الكريمة التي يمكن استخدامها في تزيين الحلويات المختلفة، ومن أهمها دونات اللوتس اللذيذة أو البان كيك، كما أن زبدة اللوتس تتميز بمذاق غني ولذيذ للغاية واستعمالها في تزيين الحلويات المختلفة سيزيد من غنى المذاق لهذه الحلويات، وسميت بزبدة اللوتس لأنها تعد ببسكويت اللوتس، وكلمة اللوتس اشتهرت لأنها أسم للشركة المصنعة للبسكويت وليس له أي علاقة بزهرة اللوتس، ولكن الذي يجعل مذاق هذا البسكويت مختلف عن غيره هو مذاق القرنفل والقرفة الذي بداخله.

كما أن تحضير هذه الزبدة او الكريمة سهل وبسيط للغاية ويتم إعدادها بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة، فهي لا تتطلب كثير من الوقت ولا الجهد أثناء تحضيرها، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل زبدة اللوتس.

مكونات زبدة اللوتس

تتكون زبدة أو كريمة اللوتس من مكونات متوفرة أغلبها في المنزل وسنتعرف عليها من خلال موقع ثقفني فيما يلي:

كوب ونصف من بسكويت اللوتس المطحون، أو مقدار ١٢٥ جرام.

ملعقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الحليب + ملعقتين كبار.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

طريقة التحضير

يتم تحضير هذه الزبدة في وقت بسيط للغاية فهي تعتبر من الوصفات سريعة التحضير وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الحليب البودرة مع الحليب السائل ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يكون القوام متجانس.

ثم نقوم بإحضار الكبة أو الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح بقوام أخف قليلا من قوام زبدة الفول السوداني.

وفي حالة وجود القوام أثقل من اللازم نقوم بإضافة ملعقة من الحليب السائل.

وإذا وجدنا القوام أخف من اللازم نقوم بإضافة القليل من بسكويت اللوتس المطحون.

ثم نقوم بوضع الزبدة في الثلاجة حتي تبرد وتتماسك.

بعد ذلك تكون الزبدة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ما هي استخدامات زبدة اللوتس

تستخدم هذه الزبدة في العديد من الوصفات ومن أهمها ما يلي: