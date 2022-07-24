نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيس كريم إقتصادي في الخلاط بدون حليب وسر الطعم الفاخر مثل الجاهز في المقال التالي

يتم البحث دائماً عن وصفة سهلة لعمل آيس كريم إقتصادي بمكونات غير مكلفة، فالآيس كريم من المرطبات المنعشة التى يفضلها الجميع في فصل الصيف وخاصةً الأطفال فهو يخفف عنا حرارة الجو، ويجد الكثيرون صعوبة في عمل الآيس كريم في المنزل، ويفضلون شراؤه جاهز، وفي هذه الوصفة نقدم لكم طريقة لعمل آيس كريم إقتصادي بدون شراء مكونات مكلفة مثل الحليب المكثف أو كريمة الخفق غالية الثمن والغير متوفرة في المنزل، كما تتميز طريقة الآيس كريم الإقتصادي بأنها سهلة وسريعة التحضير لا تحتاج لمضرب كهربي أو خطوات معقدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل آيس كريم إقتصادي في الخلاط بدون حليب وبطعم فاخر مثل الجاهز. مكونات عمل آيس كريم إقتصادي

يمكنك عمل أسهل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الآيس كريم بطعم مثل الجاهز: مغلف من بودرة الجيلي بطعم المشمش أو طعم الفراولة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ونصف من الماء.

نصف كوب من بودرة الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من السكر أو على حسب الذوق. طريقة التحضير

سنقدم لكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل آيس كريم إقصادي في المنزل بطعم أحلى من الجاهز: في إناء عميق ضعي عبوة من الجيلي بطعم المشمش أو الفراولة مع نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة من النشا وقلبي على البارد جيداً. ثم ضعي الخليط على النار مع التقليب حتى يثقل القوام، وارفعي الخليط عن النار وضعيه في الثلاجة ليبرد . في الخلاط ضعي كوب ونصف من الماء المثلج جداً مع إضافة ملعقتين من السكر ونصف كوب من بودرة الكريم شانتيه والخفق جيداً لمدة خمس دقائق. ثم أضيفي الجيلي البارد فوق الكريمة الموجودة في الخلاط وكرري الخفق حتى تمتزج المكونات. يوضع الآيس كريم في الفريزر حتى يتماسك ثم يقدم في أكواب أو يوضع في قوالب البلاستيك الخاصة بالآيس كريم وندخله الفريزر ليتجمد ثم يقدم بألف صحة وعافية. طريقة عمل آيس كريم فواكه طبيعية المكونات 8 ثمرة فراولة مقطعة ومجمدة.

2 ثمرة موز مقطع ومجمد.

ملعقة كبيرة عسل نحل أو سكر على حسب الذوق.

أربع ملاعق كبيرة ماء مثلج. طريقة التحضير نضع الفراولة والموز المجمد في الخلاط أو محضرة الطعام (الكبة)، ثم نزود أربع ملاعق كبيرة من الماء وملعقة كبيرة من العسل أو السكر. ثم نخفق المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي متماسك، وبعدها يقدم الآيس كريم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة آيس كريم إقتصادي في الخلاط بدون حليب وسر الطعم الفاخر مثل الجاهز - ثقفني

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