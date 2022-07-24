طريقة عمل الغريبة الناعمة بقوام دائب أجمل من محلات الحلواني

تعتبر الغريبة ، من أجمل أنواع الحلويات التي تقدم في المناسبات وكثير من الناس يفضلون تناولها، وهي تمتلك طعم لذيذ وشهي وقوامها ناعم يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهى من الحلويات العربية الجميلة التي يرجع أصلها إلي المطبخ المغربي ويتم تحضيرها بعدة أشكال مختلفة وتشتهر بالكثير من الأسماء وتعرف بشكلها الجميل الناعمة، وتزين بالمكسرات والفسدق الحلبي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة الناعمة بطعم حكاية أحلى من المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

كوب من السكر البودرة. كوب من السمنة المجمدة. 2 كوب من الدقيق الأبيض. بيضة واحدة. رشة صغيرة من القرفة المطحونة. فسدق للتزين نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضر

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة الناعمة بقوام دائب أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السكر، والسمنة، ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

ثم نقوم بإضافة البيضة، والفانيليا، والقرفة نخفق باستمرار حتى نحصل على قوام ناعم وهش.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين عليها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها قليل ونضع عليها حبات الفسدق.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركه حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص الغريبة على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الغريبة الناعمة

توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها عند عمل المخبوزات الناعمة بالمنزل وهى كما يلي:-