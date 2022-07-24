هيفرد شعرك حرير أقوي كيراتين طبيعي لشعر ناعم مفرود خلال ساعة وبدون أضرار

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عمر شويل - جدة يتردد بعض النساء من ذوات الشعر المجعد الخشن على مراكز التجميل من أجل استخدام الكيراتين للحصول على شعر ناعم مفرود إلا أن الكيراتين له أضراره البالغة على الشعر والتي من أهمها ضعف بصيلات الشعر وسقوطه؛ وذلك نتيجة لاحتوائه على الفورمالدهيد، فضلًا عن ارتفاع تكلفة فرد الشعر بالكيراتين وهذا ما دفع بعضهم للبحث عن مواد طبيعية بديلة للكيراتين في فرد وتنعيم الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بعض بدائل الكيراتين الطبيعية للشعر.

أقوي كيراتين طبيعي لشعر ناعم مفرود

يعمل جل الألوفيرا على تنعيم الشعر وتحفيز نموه وذلك بفضل إنزيماته، ويمكن إعداد قناع الألوفيرا للشعر كالتالي:

مكونات القناع

5 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.

50 مل من زيت الزيتون أو جوزالهند.

طريقة تحضير ماسك الألوفيرا

يمكن تحضير قناع الألوفيرا لفرد الشعر كالتالي:

قومي بتسخين الزيت ثم إضافة جل الألوفيرا وخلطهما معًا.

افردي الخليط على الشعر ثم اتركيه نصف ساعة.

بعد ذلك استخدمي الشامبو المناسب مع الماء البارد في غسل الشعر.

كرري تطبيق قناع الألوفيرا على الشعر أسبوعيًا.

قناع للشعر من قشور الموز

يمكنك عمل قناع للشعر يعمل كبديل طبيعي للكيراتين بإستخدام قشور الموز كما يأتي:

مكونات قناع قشور الموز

نحتاج لإعداد قناع قشور الموز للشعر إلى المكونات التالية:

قشور ثلاث ثمرات من الموز.

كوب من زيت جوزالهند.

نفس المقدار من زيت الزيتون.

طريقة تحضير القناع

قومي بتجهيز قناع الشعر من قشور الموز بالخطوات التالية:

ضعي الزيوت مع قشور الموز في الخلاط ثم قومي بخفقه جيدًا.

ارفعي الخليط على نار هادئة واتركيه حتى يصل إلى الغليان.

قومي بوضع الخليط في برطمان وطبقيه على الشعر ثم اتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر وتمشيطه وسوف تلاحظين مدى اللمعان والنعومة.

قناع النشا لفرد الشعر

يعتمد تركيب هذا القناع على النشا باعتبارها عظيمة الفائدة للشعر كما يحتوي القناع على العسل وزيت الزيتون باعتبارهما من أفضل المغذيات التي يمكن أن تمد الشعر بحاجته من الفيتامينات.

مكونات قناع النشا

يتكون قناع النشا للشعر مما يلي:

50 جم من النشا.

10 مل من زيت الزيتون.

5 مل من عسل النحل.

طريقة تجهيز قناع النشا