مندي اللحم بالفرن بطريقة سهلة وبمذاق ونكهة رائعة أحلى من المطاعم

مندي اللحم بالفرن ، من ألذ وأشهى وأشهر الأكلات العربية والخليجية، حيث يتميز بنكهته المميزة ومذاقه الأكثر من رائع، حيث أهم ما يميزه نكهة التوابل والبهارات وتتبيلة اللحم، ويشتهر تقديمه في الأعياد والمناسبات، وهو يحظى بإقبال الجميع، وله شهرة واسعة، ومن الممكن طهي المندي على النار أو في الفرن وتقديمه مع الصوصات والسلطات المفضلة والمتنوعة مثل صوص السحاوق، وتبحث ربات المنزل عن طرق تحضيره لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلًا شرائه جاهز من المطاعم، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مندي اللحم بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم للشيف أم أنوار.

مكونات مندي اللحم بالفرن

يتكون مندي اللحم بالفرن من مكونات مميزة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مكونات المندي

قطع لحم بالعظم.

ملعقة كبيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة صفار زعفران بودرة.

ربع كوب ماء بصل.

½ كوب ماء.

زبيب مقلي.

لوز مقلي.

مقادير الأرز

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

ورق غار.

أعواد قرفة.

حبات لومي.

حبات فلفل أسود.

قرن فلفل حار.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

3 أكواب ونصف أرز بسمتي مغسول جيدًا.

5 أكواب ماء مغلي.

صبغة زعفران.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مندي اللحم بالفرن بخطوات سهلة، وبطريقة شهية ومميزة، وهي كالآتي: