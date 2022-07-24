نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندي اللحم بالفرن بطريقة سهلة وبمذاق ونكهة رائعة أحلى من المطاعم في المقال التالي
مندي اللحم بالفرن ، من ألذ وأشهى وأشهر الأكلات العربية والخليجية، حيث يتميز بنكهته المميزة ومذاقه الأكثر من رائع، حيث أهم ما يميزه نكهة التوابل والبهارات وتتبيلة اللحم، ويشتهر تقديمه في الأعياد والمناسبات، وهو يحظى بإقبال الجميع، وله شهرة واسعة، ومن الممكن طهي المندي على النار أو في الفرن وتقديمه مع الصوصات والسلطات المفضلة والمتنوعة مثل صوص السحاوق، وتبحث ربات المنزل عن طرق تحضيره لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلًا شرائه جاهز من المطاعم، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مندي اللحم بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم للشيف أم أنوار.
مكونات مندي اللحم بالفرن
يتكون مندي اللحم بالفرن من مكونات مميزة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مكونات المندي
- قطع لحم بالعظم.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ½ ملعقة صغيرة صفار زعفران بودرة.
- ربع كوب ماء بصل.
- ½ كوب ماء.
- زبيب مقلي.
- لوز مقلي.
مقادير الأرز
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة سمنة.
- حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
- ورق غار.
- أعواد قرفة.
- حبات لومي.
- حبات فلفل أسود.
- قرن فلفل حار.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- 3 أكواب ونصف أرز بسمتي مغسول جيدًا.
- 5 أكواب ماء مغلي.
- صبغة زعفران.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مندي اللحم بالفرن بخطوات سهلة، وبطريقة شهية ومميزة، وهي كالآتي:
- نحضر قطع اللحم نغسلها جيدًا بالماء، ثم نجففها جيدًا.
- ثم نحضر كوب ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود وصفار زعفران بودرة وماء البصل، ثم نخلطهم جيدًا.
- ثم ندهن قطع اللحم جيدًا بالخليط.
- بعد ذلك نحضر صينية، ثم نضع فيها ورق فويل، ثم نسكب فوقه نصف كوب ماء، ثم نضع فوقه ورق زبدة حتى لا يصل الماء إلى قطع اللحم، ثم نرص قطع اللحم.
- ثم نرص طبقات من ورق الزبدة فوق قطع اللحم ونغلفه جيدًا به.
- ثم نضع ورق فويل ونغلف الصينية جيدًا به.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 250 درجة مئوية ونتركها لمدة ساعة.
- ثم نخفض النار إلى 180 درجة مئوية ونتركها لمدة ساعتين.
- ثم نغمر الأرز بالماء المغلي بعد غسله جيدًا ونتركه لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك نصفي الأرز جيدًا من الماء.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت والسمنة والبهارات الصحيحة، ثم نقلب لمدة دقيقة.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الحار والملح والهيل المطحون ونقلب باستمرار قليلًا.
- ثم نضيف الأرز ونغمره بالماء المغلي، ثم نقلب مرة ونغطي الحلة ونترك الأرز يغلي على نار عالية.
- ثم نرفع الحلة ونقلب الأرز مرة، ثم نغطي الحلة مرة ثانية ونخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق أخرى.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونضيف على الأرز صبغة زعفران.
- ثم نغطي الحلة مرة ثانية ونترك الأرز على نار هادئة جدًا ونتركه لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نرفع الأرز من على النار.
- ثم نخرج الصينية من الفرن بعد نضج اللحم ونزيل ورق الفويل والزبدة.
- ثم نحضر طبق تقديم، ثم نوزع فيه الأرز ونضع فوقه قطع اللحم المشوي واللوز والزبيب المقلي.
- بعد ذلك نقدم مندي اللحم مع صوص السحاق.
- وبالهنا والشفا.
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