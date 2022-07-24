بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية في البيت بمقادير وقوام مظبوط وبطعم لذيذ

الحلاوة الطحينية من الأكلات اللذيذة والشهية ويقبل على تناولها جميع الناس الكبار والصغار الذين يعشقون تناولها لما لها طعم جميل، والحلاوة الطحينية تتكون من السكر واللبن البودرة والفانيليا والطحينة والسمسم والدقيق، ويفضل أن تصنع الحلاوة الطحينية فى المنزل بمكونات تتوافر بأسعار بسيطة جدا ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وسوف نقدمها إليكي بكل سهولة مع إتباع المقادير والطريقة، وللحلاوة الطحينية فوائد عديدة فهى تحتوى على الكالسيوم والفيتامينات وغيرها الكثير من المعادن، والمكون الأساسى هو السمسم الذي يعتبر مصدر غنى بالزيت المفيدة للجسم، ومن هذه الفوائد تعالج الإمساك لأنها تحتوى على مجموعة من الزيوت الملينة للأمعاء، وتعالج إرتفاع ضغط الدم، وتعالج تقرحات اللثة والفم، وتحافظ على صحة القلب من تصلب الشرايين، وتحافظ الحلاوة الطحينية على الأسنان والعظام من الهشاشة، وتناولها يعطى نضارة وحيوية للبشرة، ويقلل من ظهور التجاعيد، وهناك أنواع كثيرة منها الحلاوة الطحينية الشعر التى لها طعم ونكهة مختلفة، ويمكن إضافة الشيكولاتة والعسل الأبيض والمكسرات إلى الحلاوة الطحينية حسب الرغبة.

إليكى مكونات عمل الحلاوة الطحينية

كوب واحد كبير الحجم من السمسم

إثنين كوب كبير الحجم من السكر البودرة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

كوب واحد كبير الحجم الطحينة

كوب واحد كبير الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

إثنين كوب كبير الحجم من اللبن البودرة

كوب واحد كبير الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة

كمية مناسبة من الفول السودانى أو الفستق

طريقة عمل الحلاوة الطحينية