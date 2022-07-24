نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية في البيت بمقادير وقوام مظبوط وبطعم لذيذ في المقال التالي
الحلاوة الطحينية من الأكلات اللذيذة والشهية ويقبل على تناولها جميع الناس الكبار والصغار الذين يعشقون تناولها لما لها طعم جميل، والحلاوة الطحينية تتكون من السكر واللبن البودرة والفانيليا والطحينة والسمسم والدقيق، ويفضل أن تصنع الحلاوة الطحينية فى المنزل بمكونات تتوافر بأسعار بسيطة جدا ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وسوف نقدمها إليكي بكل سهولة مع إتباع المقادير والطريقة، وللحلاوة الطحينية فوائد عديدة فهى تحتوى على الكالسيوم والفيتامينات وغيرها الكثير من المعادن، والمكون الأساسى هو السمسم الذي يعتبر مصدر غنى بالزيت المفيدة للجسم، ومن هذه الفوائد تعالج الإمساك لأنها تحتوى على مجموعة من الزيوت الملينة للأمعاء، وتعالج إرتفاع ضغط الدم، وتعالج تقرحات اللثة والفم، وتحافظ على صحة القلب من تصلب الشرايين، وتحافظ الحلاوة الطحينية على الأسنان والعظام من الهشاشة، وتناولها يعطى نضارة وحيوية للبشرة، ويقلل من ظهور التجاعيد، وهناك أنواع كثيرة منها الحلاوة الطحينية الشعر التى لها طعم ونكهة مختلفة، ويمكن إضافة الشيكولاتة والعسل الأبيض والمكسرات إلى الحلاوة الطحينية حسب الرغبة.
إليكى مكونات عمل الحلاوة الطحينية
- كوب واحد كبير الحجم من السمسم
- إثنين كوب كبير الحجم من السكر البودرة
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة
- كوب واحد كبير الحجم الطحينة
- كوب واحد كبير الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول
- إثنين كوب كبير الحجم من اللبن البودرة
- كوب واحد كبير الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة
- كمية مناسبة من الفول السودانى أو الفستق
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- أولا نقوم بتنقية السمسم لإزالة أى شوائب به، وبعد ذلك نقوم بتحميره حتى يعطينا اللون الذهبى فى طاسة على نار هادئة جدا، ونتركه حتى يبرد جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع السمسم المحمص ثم نقوم بطحنه جيدا، وبعدها نضع الدقيق والملح والفانيليا السائلة مع الإستمرار فى الخفق.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة الزيت بالتدريج وبعدها نضع السكر البودرة والحليب البودرة والطحينة إلى الخليط السابق ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات حتى نحصل قوام ثقيل ومتماسك ومتجانس مع بعضهم البعض.
- ثم نضع المكسرات أو الفستق ويتم الخلط باليد ثم نحضر علبة مناسبة ونضع فيها خليط الحلاوة الطحينية ثم نضغط عليها جيدا حتى لا تتكون بها فراغات.
- وبعد ذلك نقوم بتغطية العلبة جيدا وبإحكام ثم نضعها فى الثلاجة لمدة يوم كامل، وبعد ذلك سوف تصبح الحلاوة الطحينية جاهزة بأحلى وأشهى طعم وبنكهة لذيذة، وبألف صحة وهنا.
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