قنبلة التفتيح كريم النشا ولبان الذكر يخفي التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق

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عمر شويل - جدة كريم النشا ولبان الذكر ، كريم رهيب يفتح البشرة ويزيل التجاعيد، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها أكثر جمالاً وحيوية، ويقضي على البثور والحبوب نهائياً، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة ويزيل علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، وهو يتميز بمكوناته الطبيعية التي تساعد على تبييض المناطق الداكنة بالجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر المبهر يخفي التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر المبهر

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من منقوع لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر المبهر يفتح البشرة ويخفي تجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به لبان الذكر والنشا ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يصبح دافئ.

ثم نقوم بإضافة الفازلين والزيت الطبيعية ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي رائع.

نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة حتى نزيل التجاعيد والاسمرار نهائياً.

يفضل وضع الكريم على البشرة طول الليل، ويتم غسل الوجه في الصباح.

فوائد كريم النشا ولبان الذكر للبشرة

يحتوي على فوائد عديدة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كالتالي:-

يعمل الكريم كمرطب طبيعي لحماية البشرة من الجفاف. يستخدم في تقشير الجلد الميت والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس. يخفي علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب. كما يجعل البشرة صافية وناصعة البياض ويمنح بشرة جميلة كملكات الجمال. يقضي على التجاعيد نهائياً ويزيل الأوساخ المتراكمة داخل المسام. كما يستخدم في علاج البثور والحبوب التي تسبب البقع الداكنة. كما يعمل على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة. يعمل الماسك على إخراج الدهون الزائدة من الوجه ويقلل من لمعان البشرة.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر والزبادي لتبييض البشرة

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من مطحون لبان الذكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير ماسك سحري يفتح البشرة ويزيل تجاعيد السنين بكل سهولة وهى كما يلي:-ن