الحل السحري لكل عروسة.. النشا لتبييض المناطق الغامقة والداكنة خاصة تحت الابطين تبييض فورى

من أكثر المناطق التي تتعرض إلى الإسمرار وظهور البقع الداكنة منطقة البكيني وتحت الإبط، لذا تسعى كل النساء إلى تفتيح تلك المناطق وظهورها بمظهر رائع وجذاب، وخاصة إذا كانت عروسة مقبلة على الزواج، وهناك منتجات كثيرة في الأسواق تعلن عن تفتيح تلك المناطق وأي منطقة في الجسم يظهر بها تلك البقع، ولكن تكمن الخطورة في هذه المنتجات أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة أهمها سرطان الجلد، والحساسية لذا يجب الابتعاد عن أي منتجات مجهولة المصدر، واستخدام الوصفات الطبيعية لتبييض منطقة تحت الإبط والمناطق الداكنة في الجسم، وسوف نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح تلك المناطق بأمان وفاعلية.

وصفة النشا المنزلية لتبييض تحت الابط والمناطق الداكنة في الجسم

النشا من المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل، تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، ولعل أهم هذه الوصفات هي وصفة تبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، وكما ذكرنا أن منطقة البكيني ومنطقة تحت الإبط من أكثر الأماكن تعرضا للبقع والاسمرار، وذلك بسبب كثرة إفراز العرق أو قلة النظافة الشخصية، لذا وصفتنا اليوم هي وصفة النشا لتفتيح جميع المناطق التي تحتوي على بقع أو تصبغات جلدية، كما تمتاز النشا بأنها من المكونات الآمنة على الجلد ولا تعرضه لأي حساسية أو احمرار، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير وصفة النشا في المنزل للعروسة.

طريقة تحضير وصفة النشا المنزلية للعروسة لتبييض تحت الإبط

من أكثر الوصفات الفعالة لتبييض تحت الإبط في أيام قليلة هي وصفة النشا، إذا كنتٍ عروسة وتعاني من اسمرار في بعض المناطق، يمكنك تجربة تلك الوصفة الفعالة والحصول على بشرة فاتحة خالية من أي تصبغات.

مكونات وصفة النشا لتبييض تحت الابط

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير