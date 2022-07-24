أفضل طريقة لعمل بسكويت الخلاط السريع بالبرتقال بمكونات اقتصادية

طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع، البسكويت من الحلويات الشرقية المميزة والمحببة لدى الكثير من الأفراد والذين يفضلون تناوله ضمن الوجبات الخفيفة أثناء اليوم، فهو يمنح الجسم الشعور بالطاقة والنشاط والحيوية، لاحتوائه على نسبة كافية من السكر الذي يتحول في الجسم إلى طاقة، وهناك عدة نكهات وطرق مختلفة لعمل البسكويت، منها بسكويت البرتقال، بسكويت الشيكولاته، بسكويت التوفي، بسكويت الفانيليا وغيرها الكثير من النكهات، وفي مقالنا هذا سوف نذكر لكم طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع في وقت قياسي جداً.

طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع

يعد البسكويت من الحلويات الشهية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، مكونات تحضيره سهلة وبسيطة ولا تحتاج بذل مجهود، فكل ما عليكي عزيزتي تابعي الخطوات حتى النهاية واحصلي على بسكويت مثل الجاهز تماماً.

المكونات

خمسة أكواب كبيرة من الطحين.

كوب كبير من السكر البودرة.

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتين صغيرتين من بشر البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا.

حبتان من البيض.

مقدار حبتان من صفار البيض.

خطوات التحضير