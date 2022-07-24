نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نعومة بشرة المشاهير بالكولاجين ولشد البشرة في المقال التالي

تحتاج كل إمرأة مع تقدم السن إلى ما يعوض الكولاجين الذي تم فقده من البشرة والذي يظهر التجاعيد على البشرة وتلجأ بعض النساء إلى تعويض الكولاجين عن طريق الحقن والعمليات الجراحية ولكن هناك طرق طبيعية لتعويض البشرة الكولاجين الذي فقدته وسنقدم لكي أهم الوصفات الطبيعية لتحضير الكولاجين الطبيعي للبشرة. مكونات تحضير وصفة كولاجين للبشره بإستخدام بياض البيض: بياض بيضه واحدة.

نصف معلقه صغيره من عصير الليمون. طريقه تحضير وصفة كولاجين للبشره بإستخدام بياض البيض: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه بياض البيضة وعصير الليمون ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الوصفة على وجهه نظيف ومغسول لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ. مكونات تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الخوخ: ثمره كبيرة من الخوخ الطري.

3 ملاعق من الزبادي. طريقة تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الخوخ: في وعاء نقوم بخلط بهرس الخوخ جيدا ثم نضيف إليه الزبادي ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نضع الماسك على البشرة لمده ربع ساعة ثم تغسل البشره جيدا بالماء الدافئ. مكونات تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الكيوي: 3 ملاعق كبيره من السكر الأبيض.

ثمرة من الكيوي المهروسة. طريقة تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الكيوي: في وعاء صغير نضيف الكيوي المهروس ثم نضيف إليه السكر.

نقوم بمزجهم جيدا ثم نضع الوصفة على بشرة نظيفة.

ثم نقوم بعمل تدليك خفيف للبشرة لمدة ثلاث دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ جيدا. مكونات تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الخيار: ملعقة صغيرة من زيت اللبان المر.

خيارة متوسطة الحجم.

بياض بيضة. طريقة تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الخيار: في وعاء نقوم ببشر الخيار بشرا ناعما ثم نصفيها ونأخذ عصير الخيار فقط.

ثم نضيف إليه زيت اللبان ونضيف بياض البيضة ونقوم بمزجهم جيدا.

نضع الوصفة على بشرة نظيفة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلها بالماء الدافئ جيدا. مكونات تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الكاكاو: 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الكريمة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة كولاجين للبشرة بإستخدام الكاكاو: في وعاء صغير نضيف الكاكاو الخام والكريمة وزيت الزيتون.

نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بوضع الوصفة على بشرة نظيفة ومغسولة.

نقوم بعمل تدليك للبشرة ثم نترك الوصفة على البشرة لمدة عشر دقائق ثم تغسل بالماء جيدا. عمر شويل - جدة سر نعومة بشرة المشاهير بالكولاجين ولشد البشرة - ثقفني

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