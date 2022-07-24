بكيلو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في المنزل بطعم ورائحة أحلي من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني

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يفضل الكثير استخدام الزبدة الفلاحى نظرا لأنها مضمونة المصدر كما إنها تعطى مذاق ورائحة طيبة للطعام لذا فهى من الأنواع المفضلة لدى الكثير لكنها غالية الثمن، لذا قد يستبدلها البعض بالسمن المهدرج ولكنه قد يضر بالصحة على المدى البعيد، ويسبب كثرة استعماله في الاطعمة العديد من الأمراض لذا تم الاتجاه إلى البحث عن أفضل طرق لعمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب، كما ينصح كبار الطهاة باستعمالها خاصة في الحلويات لأنها تعطى رائحة طيبة وشهية للحلويات تختلف تماما عن أنواع السمن والدهون الأخرى .
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب
يعتبر اللبن هو المكون الرئيسي في إعداد الزبدة الفلاحى، كما تحتوي الزبدة على بروتينات الحليب والدهون ونسبة من الماء، ويضاف إليها القليل من الملح، فلذلك هي ذات قيمة غذائية عالية جداً ،لذا سنقدم لكم مكونات هذه الطريقة:
- كوب من اللبن كامل الدسم.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة:
- علينا وضع اللبن في إناء من الزجاج محكم الغلق.
- يترك اللبن لمدة يوم كامل حتى نلاحظ تقطع اللبن.
- يتم وضع الخليط في الخلاط مع بعض المكعبات الثلجية.
- نقوم برش القليل من الملح الابيض
- نلاحظ تجمع تكتلات اللبن معا، نخرجها من الخلاط.
- يتم الاحتفاظ بالماء الناتج من اللبن المتكتل واستخدامه في وصفات أخري.
- يساعد بشكل كبير في الحصول على طعم ورائحة طيبة.
- يتم تشكيل السمن على هيئة كره أو بشكل مطاول.
- ويتم وضعها في الفريزر.
- من الممكن استخدام السمن فور تصنيعها.
- قد يفضل البعض وضع السمن على النار وتسييحها.
- يتم استخراج المورتة من السمن .
أنواع الزبدة:
سنقدم لكم بعض أنواع السمن الأكثر استهلاكا في الأسواق:
- الزبدة المملحة:تستخدم في إعداد المخبوزات مثل الفطائر والمعجنات الجاهزة وهي من انواع الزبدة الجاهزة.
- الزبدة الغير مملحة: يفضل الكثير استخدامها لانها تحتوي على قدر بسيط جدا من الأملاح حيث يتم ضبط نسبة الملح بها ويتم استخدامها لتحضير الصلصات.
- زبدة العلف اهم ما يميزها لونها الاصفر لانها مصنوعه من لبن الأبقار، لكنها الأقرب إلى الزبدة العادية، كما تتميز بنكهتها ورائحتها وطعمها المميز.
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