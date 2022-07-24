بسكويت منزلي سهل فاخر بطريقة اقتصادية وسريعة وبمذاق لذيذ وروعة

بسكويت منزلي سهل ، من المخبوزات والمعجنات والحلويات اللذيذة والشهية والصحية الغير تقليدية التي يعشقها الصغار والكبار، حيث تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن صنع بسكويت بطرق جديدة ومختلفة لكي تقدمه لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور وإضفاء البهجة والسرور في المنزل، حيث يعد البسكويت من أسهل وأسرع الحلويات، وأكثرها إقبالًا، وهذا النوع من البسكوت غني بالقيمة الغذائية، ومفيد من الناحية الصحية أيضًا، حيث غني بالمكسرات والشوكولاتة الداكنة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيره فلايتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي الاقتصادي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت منزلي سهل بألذ الوصفات.

مكونات بسكويت منزلي سهل

يتكون بسكويت منزلي سهل من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

125 جم زبدة طرية.

100 جم سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

8 جم فانيليا.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

350 جم دقيق تقريبًا.

5 جم من البيكنج بودر.

للتزيين

بياض بيض.

لوز مفروم.

100 جم شوكولاتة داكنة مذابة أو صوص التوفي.

فستق مفروم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت منزلي سهل بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر والفانيليا والبيضة، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف زبدة الفول السوداني ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيكنج بودر وننخل الدقيق على الخليط، ثم نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضغط عليها باليد قليلًا، ثم نغمسها في بياض البيض، ثم في اللوز المفروم، ثم نرصها في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقوم بعمل تجويف في الحبات.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نملأ تجويف حبات البسكويت بالشوكولاتة المذابة.

بعد ذلك نوزع الفستق المفروم.

ثم نقدم بسكويت منزلي في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت منزلي سهل

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسكويت منزلي سهل، وهي كالآتي: