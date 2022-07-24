علاجات طبيعية منزلية مجربة للتخلص من آلام الحلق.. وأسباب التهاب الحلق

أسباب التهاب الحلق، من الأمراض الشائعة تلك الفترة نتيجة الإصابة بنزلات البرد هي التهاب الحنجرة ونصاب بها لعدة أسباب مختلفة أشهرها نزلات البرد والبعض منا لا يتفق مع العلاج المخصص لشفاء التهاب الحلق كليًا لهذا نبحث عن طرق أخرى من أجل التخلص من التهاب الحلق المزعج حيث يمكننا علاجه في المنزل بسهولة بإحدى الطرق المنزلية الشائعة لعلاج التهاب الحلق تابعوا معنا لمعرفة أشهر الطرق المجربة للتخلص من آلام الحلق نهائيًا.

أسباب التهاب الحلق الشائعة

البلعوم هو الاسم العلمي للحنجرة والذي يتعرض للعديد من العوامل التي تتسبب في الألم الذي نشعر به من أشهر هذه الأسباب أو العوامل:

البكتيريا: حيث تؤثر على صحة البلعوم أو الحلق مع بعض الأعراض الأخرى مثل ارتفاع الحرارة واحمرار الجلد. الفيروسات: وهي أشهر الأسباب التي ينتج عنها التهاب الحلق وعلى الرغم من استخدام المضادات الحيوية إلا أنها لا تؤثر بصورة قوية على الفيروسات. اللوزتين: حيث أن الالتهاب في تلك الأعضاء يتسبب في آلام الحلق ويمكن السيطرة عليها في البداية بالعلاج المناسب.

نصائح لعلاج التهاب الحلق

يتحدد العلاج وفقًا الحالة التي يعاني منها الحلق كالتالي:

الالتهاب الحاد للحلق

شرب الكثير من السوائل خاصةً الدافئة. استنشاق هواء رطب وبارد لأن الدافئ يسبب زيادة الالتهاب. عدم التحدث كثيرًا حتى تستريح الأحبال الصوتية.

الالتهاب المزمن للوزتين

يتم العلاج بعد استشارة الطبيب حيث يقوم بوصف المضاد الحيوي المناسب إذا كان السبب بكتيريا. أو المسكنات أو الكورتيزون.

العلاج المنزلي لالتهاب الحلق

هناك علاجات منزلية عديدة ينصح بها للتخلص من التهاب الحلق يتم القيام بها مع النصائح السابق ذكرها مثل: