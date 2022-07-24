كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

أصبحت مشكلة الشعر الجاف والمجعد مشكلة العديد من النساء والفتيات اليوم، حيث أنه يصعب كثير التخلص من الشعر الخشن والمجعد، حيث تلجأ بعض السيدات إلى استخدام أدوات الحرارة لفرد وتنعيم الشعر، ولكنه تتلف الشعر أكثر، وتضعف بصيلة الشعر، بالإضافة إلى أنه لا يدوم تأثيرها كثيرا، ولذلك يوجد كيراتين طبيعي بمكونات أمنه وموفره على الشعر ولا تسبب أي أضرار للشعر، وهو كيراتين البانثينول، ونظرا للفوائد التي يحققها البانثينول للشعر أيضا، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال، خطوات تحضير كيراتين البانثينول في المنزل .

مكونات تحضير كيراتين البانثينول في المنزل

والأن سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها في المنزل لتحضير هذا الكيراتين الذي يعد كريم البانثينول من أهم مكوناته، حيث أنه يحتوي كريم البانثينول على فيتامينات لتقوية بصيلة الشعر، ويساعد أيضا على فرد وتنعيم الشعر، وإليكم مكونات وصفتنا موضحه كالتالي.

ملعقتان من كريم البانثينول.

ملعقة تكون كبيرة من زيت الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير الخام بدون أي أضافات.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع الخام.

ملعقة كبيرة من النشا الابيض المطحون.

طريقة تحضير كيراتين البانثينول في المنزل

أصبح عمل الكيراتين الأن في مراكز التجميل مكلف جدا وبأسعار ومبالغ عالية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مواد كيمائية تضر الشعر وتسبب تساقطه، ولذلك يعد، كيراتين البانثينول بمكونات طبيعية بديل جيد لتنعيم الشعر، وإليكم طريقة التحضير.