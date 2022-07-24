أفضل أنواع ماسك الطمي المعروفة لعلاج كافة مشاكل البشرة

أنواع ماسكات الطمي، من أفضل الماسكات التي تستخدم على البشرة هي ماسك الطين والذي يوجد منه أنواع عديدة ولكن جزء كبير من تلك الأنواع لا يحتوي سوى على المواد الطبيعية مثل جل الألوفيرا أو زبدة الشيا، وبفضل تلك المكونات مع الطمي الأصلي تصبح البشرة مشدودة وناعمة أكثر مع مسام وجه ضيقة ونظيفة مما يجعل مظهر البشرة أفضل من ذي قبل، لأجل الاستفادة من مزايا ماسك الطمي للوجه والبشرة نساعدكم في التعرف على أنواع ماسك الطمي وأهم الفوائد الموفرة للبشرة.

أنواع ماسك الطمي

هناك عدة أنواع من ماسك الطمي جميعها توفر مزايا وفوائد مختلفة للبشرة ولكنها هامة لها فمنها:

ماسك الطمي المغربي: مناسبة للبشرة والرقبة وكذلك الشعر للمعان ونعومة أكثر. ماسك الطمي الأخضر: من شركة لوريال مختص في امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة لتصبح البشرة أكثر مرونة ورطوبة. ماسك الطمي الهندي: يستخدم للبشرة من أجل تقليل حجم المسام المتسعة ويشد البشرة للتخلص من الترهلات. وماسك الطمي النقي: يعمل على تنظيف البشرة بعمق لإزالة الشوائب والأوساخ المتراكمة بها بين مسام البشرة. ماسك الطمي مع طحالب البحر: يعمل على تقشير الجلد لإزالة الجلد الميت والتخلص من آثاره السلبية على البشرة وبذلك يزيل البثور والرؤوس السوداء الموجودة على البشرة. ماسك الطمي من لوريال: هناك عدة أنواع مختلفة من الماسكات التي أطلقتها شركة لوريال معتمدة على الطمي منها الطمي مع الطحالب الزرقاء ومنها الطمي مع الفحم النشط الذي يعمل على تصغير البشرة لتصير شابة من جديد.

فوائد ماسك الطمي للبشرة

على حسب نوع الماسك المستخدم والمواد الموجودة به يتم تحديد فوائد الماسك والتي تتمثل في النقاط التالية بوجه عام: