نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من الرائحة الكريهة للحذاء بطرق بسيطة من المنزل في المقال التالي
التخلص من رائحة الحذاء الكريهة، رائحة الحذاء الكريهة هي مشكلة يعاني منها العديد من الأشخاص نساءً ورجالًا بالذات في فصل الصيف نتيجة العرق والمشي لفترات طويلة أو عدم نزع الحذاء لساعات متصلة وتعريض القدمين لبعض الهواء لهذا فإن تلك المشكلة محرجة بعض الشيء لمن يعانون منها ونساعدهم اليوم في التعرف على أكثر من طريقة للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة تمامًا.
أسباب رائحة القدم الكريهة
نتطرق أولًا إلى ذكر الأسباب التي ينتج عنها الرائحة الكريهة للقدمين وهي:
- ارتداء أحذية أو جوارب ضيقة أو غير مناسبة للقدمين ينتج عنها زيادة في الرطوبة فتخرج الرائحة الكريهة بمجرد نزع الحذاء.
- المواظبة على ممارسة الرياضة لفترات طويلة مما يتسبب في زيادة التعرق بمنطقة القدمين فتصبح الرائحة كريهة عند نزع الحذاء.
طرق القضاء على رائحة الحذاء الكريهة من المنزل
الطرق المنزلية فعالة في إزالة الرائحة الكريهة المنبعثة من الحذاء منها:
- أوراق معطرة للقماش: يتم وضعها في الحذاء من الداخل من أجل تحسين الرائحة عند نزع الحذاء في أي وقت ففي تلك الأثناء تقوم تلك الأوراق بامتصاص الرطوبة والعرق.
- قشور الحمضيات: تتميز بأن لها رائحة عطرية قوية وتمتص الروائح الكريهة المحيطة بها لهذا ينصح بوضعها في الحذاء قبل ارتدائه من أجل امتصاص الرائحة الكريهة بالحذاء أو وضعها من الليل ونزعها في الصباح قبل ارتداء الحذاء.
- اللافندر: سواء الزيت أو الأوراق ولكنها فعالة في القضاء على البكتيريا أو الفطريات التي تسبب الرائحة الكريهة لتحسين رائحة الحذاء من الداخل وكذلك القدمين.
مساحيق للقدمين للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
هناك بعض المساحيق أو الوصفات التي تطبق على القدمين من أجل تحسين رائحتها عند نزع الحذاء:
- رذاذ للقدمين للتخلص من البكتريا وهو متاح في الكثير من الصيدليات من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي تسببها البكتيريا أو الفطريات التي تنمو بين الأصابع وعادة ما يستخدم من قبل الرياضيين.
- مساحيق للقدمين حيث أن لها دور فعال في تقليل كمية العرق الذي تفرزه القدمين خاصةً في الصيف ويتم رشها على القدمين بشكل يومي قبل البدء في ارتداء الحذاء.
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