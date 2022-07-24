حضري البسكويت الاقتصادي بعشر دقائق في البيت

‏بسكويت العشر دقائق من أكثر البسكويت التي انتشرت في الأواني الاخيرة وكما اصبح حديث الفتيات، ‏وحيث أن معظم الفتيات والسيدات يبحثون على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق‬ بطريقة بسيطة وسهلة، وحيث يعد بسكويت العشر دقائق من ألذ وأروع أنواع البسكويت التي يتم تحضيره في المنزل، ‏وحيث ينال بسكويت العشر دقائق إعجاب الكثير من الأشخاص الصغار والكبار على حد سواء، كما يعد البسكويت من الحلويات التي يرغب فيه الصغار، وحيث يتميز بسكويت العشر دقائق بأنه من الوصفات السهلة في التحضير ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة ومكونات أيضاً غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت طويل، وكما أن البسكويت يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو في الافطار، سوف نقدم لكم الآن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة غير مكلفة وسريعة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

المكونات:

عدد بيضة واحدة .

نصف كوب من الزيت النباتي .

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا .

كوب واحد من السكر الأبيض البودرة .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

طريقة التحضير :