نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري البسكويت الاقتصادي بعشر دقائق في البيت في المقال التالي
بسكويت العشر دقائق من أكثر البسكويت التي انتشرت في الأواني الاخيرة وكما اصبح حديث الفتيات، وحيث أن معظم الفتيات والسيدات يبحثون على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة بسيطة وسهلة، وحيث يعد بسكويت العشر دقائق من ألذ وأروع أنواع البسكويت التي يتم تحضيره في المنزل، وحيث ينال بسكويت العشر دقائق إعجاب الكثير من الأشخاص الصغار والكبار على حد سواء، كما يعد البسكويت من الحلويات التي يرغب فيه الصغار، وحيث يتميز بسكويت العشر دقائق بأنه من الوصفات السهلة في التحضير ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة ومكونات أيضاً غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت طويل، وكما أن البسكويت يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو في الافطار، سوف نقدم لكم الآن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة غير مكلفة وسريعة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
المكونات:
- عدد بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
- كوب واحد من السكر الأبيض البودرة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء مناسب ثم ضيفي في الوعاء بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا ثم بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الزيت النباتي مع كوب واحد من السكر الأبيض وبعد ذلك اخفقي المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين فقط حتي يذوب السكر تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإحضار إناء أخر وبعد ذلك ضيفي في الإناء أثنين كوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم بعدذلك ضيفي خليط البيض واعجني الخليط بواسطة اليد حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة ولينة القوام.
- الخطوة الثالثة يتم إحضار صينية مناسبة ثم نضع في الصينية داخلها ورق زبدة وإذا كان ورق الزبدة ليس متوفرة لديك يمكن استبدالها بدهن الصينية بالزيت أو السمنة حتى لا تتلصق عجينة البسكويت في الصينية.
- الخطوة الرابعة يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل دائري أو أي شكل صوابع حسب ذوق كل شخص بعد ذلك قومي برص عجينة البسكويت في الصينية ويتم ترك مسافة بين كل قطعة والأخري حتى لا تتلصق كل قطعة بالأخري.
- الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بتسخين الفرن قبل وضع الصينية بخمس دقائق ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية البسكويت على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- الخطوة السادسة قومي بترك البسكويت في الفرن لمدة تتراوح ما بين العشرون دقيقة ولا تزيد عن خمسة وعشرون دقيقة حتى يصبح البسكويت لونة ذهبياً ثم بعد ذلك قومي بإخراج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد وبعد ذلك قدميه إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.
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