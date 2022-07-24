نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي
يعد وجود الكلف والبقع الداكنة على البشرة من أكثر الأمور المزعجة للعديد من النساء والسيدات، حيث تسبب له الأحراج والخجل، كما أنه تحول بأكثر من طريقة التخلص من كل هذه المشكلات للبشرة، ولكن لا تعطي لها النتائج المطلوبة، ولكن إليكم سيداتي مقشر القهوة للبشرة والوجه، والذي يحتوي على فوائد كثيرة للبشرة نظر لاحتواه على مكون القهوة والتي تعد مليئة بالعديد من الفوائد، حيث تحتوي القهوة على مضادات للأكسدة أي أنها تحافظ على خلايا البشرة في صحة جيدة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال توضيح خطوات تحضير مقشر القهوة بطريقة سهلة.
مكونات مقشر القهوة للوجه والبشرة
تتساءل العديد من السيدات عن المكونات المطلوبة لتحضير مقشر القهوة للوجه والبشرة، والذي يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، كما أنه تحتوي القهوة علىفيتامين B 3 والذي يعد من أهم الفيتامينات للبشرة، وإليكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا.
- ملعقة طعام من النشا ويتم طحنه.
- ربع كوب من عصير الليمون الطازج.
- ربع كوب من زيت جوز الهند الأصلي.
- ملعقة طعام من ماء الورد لترطيب البشرة.
طريقة تحضير مقشر القهوة للوجه في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم في النقاط السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها، سوف نوضح لكم طريقة تحضير مقشر القهوة والذي يضمن لكم نتائج فعالة ومضمونه لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار.
- قومي بوضع ملعقة النشاء في إناء، وبعد ذلك نضيف عليها ربع كوب عصير الليمون، ونقلبهم معا بشكل جيد حتى يختلط معا.
- ضعي بعد ذلك ربع كوب زيت جوز الهند، ونستمر في تقليب كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تمتزج كل هذه المكونات تماما، وبذلك أصبحت الوصفة جاهزة للاستخدام
- قومي بشطف وجهك من أي أتربة أو غبار، وجففيه جيدا بالماء، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بعد ذلك بتدليك البشرة بالخليط حتى يتم فرك الخليط على البشرة وتساقطه.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ضعي القليل من ماء الورد بعد الخلطة لترطيب الوجه والبشرة، وسوفه تلاحظين بشرة متفتحة ونضرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.