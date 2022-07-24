مقشر القهوة المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

يعد وجود الكلف والبقع الداكنة على البشرة من أكثر الأمور المزعجة للعديد من النساء والسيدات، حيث تسبب له الأحراج والخجل، كما أنه تحول بأكثر من طريقة التخلص من كل هذه المشكلات للبشرة، ولكن لا تعطي لها النتائج المطلوبة، ولكن إليكم سيداتي مقشر القهوة للبشرة والوجه، والذي يحتوي على فوائد كثيرة للبشرة نظر لاحتواه على مكون القهوة والتي تعد مليئة بالعديد من الفوائد، حيث تحتوي القهوة على مضادات للأكسدة أي أنها تحافظ على خلايا البشرة في صحة جيدة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال توضيح خطوات تحضير مقشر القهوة بطريقة سهلة.

مكونات مقشر القهوة للوجه والبشرة

تتساءل العديد من السيدات عن المكونات المطلوبة لتحضير مقشر القهوة للوجه والبشرة، والذي يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، كما أنه تحتوي القهوة علىفيتامين B 3 والذي يعد من أهم الفيتامينات للبشرة، وإليكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا.

ملعقة طعام من النشا ويتم طحنه.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ربع كوب من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة طعام من ماء الورد لترطيب البشرة.

طريقة تحضير مقشر القهوة للوجه في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في النقاط السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها، سوف نوضح لكم طريقة تحضير مقشر القهوة والذي يضمن لكم نتائج فعالة ومضمونه لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار.