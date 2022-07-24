نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فير أند لفلي وزيت الليمون: بياض ناصعة تستغني عن أي كريم تفتيح 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم فير أند لفلي وزيت الليمون , وداعاً لشراء كريمات التفتيح الباهظة الثمن من الأن لن تشتري أي كريم تفتيح، اليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة لكريم التفتيح بمكونات سهلة وبسيطة, ومعظم الفتيات تعاني من البقع السوداء في البشرة وعدم توحيد لون البشرة، لكن مع هذا الكريم سوف يخلصك من كل المشاكل الصيف والمناسبات الكثيرة فيه تحتاج إلى كريم فعال وسريعة، من خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة لوضع الكريم بشكل محترف ولن تحتاج إلى وضع أي مكياج, والأن مع هذا المقال من موقع ثقفني لتعرف أكثر علي طريقة عمل فير أند لفلي وزيت الليمون للحصول علي بشرة مثالية من أول استخدام بفضل الله وتحدي2022.

مكونات عمل كريم فير أند لفلي وزيت الليمون لتبييض البشرة 10 درجات فوري2022

نقدم لكم مكونات الكريم بمكونات سهلة و بسيطة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من كريم فير أند لفلي.

١ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

١ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ملعقة كبيرة من كريم فير أند لفلي. بعد ذلك نضع عليه ملعقة صغيرة من زيت الليمون و نقلب الخليط جيداً حتي يمتزج الزيت مع الكريم جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الجلسرين ونقلب جيداً حتى نحصل على كريم متجانس. ثم نقوم بإحضار علبة نظيفة زجاجية ونضع فيها الكريم ونحتفظ به بداخلها.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم للحصول علي أفضل نتائج هي كالاتي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي تتخلص من أي شوائب علي البشرة.

بعد ذلك نضع الكريم علي الوجه والرقبة ويتم توزيعه بشكل جيد.

يفضل عمل الخطوة الأولى في الليل ونقوم بغسل الكريم في الصباح.

طريقة أخري لوضع الكريم في الخروجات السريعة

ننظف الوجه جيداً ثم نضع طبقة سميكة نوعا ما من الكريم ونتركه حتى يجف تماما.

بعد ذلك نقوم بفرك الكريم جيداً حتى نتخلص من الكريم فقط بدون غسل الوجه سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام، يعطيكي بياض ناصع لا داعي إلى وضع أي شيء علي البشرة.

فوائد كريم فير أند لفلي وزيت الليمون لتبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف على فوائد مذهلة لهذا الكريم علي البشرة وهي كالتالي:-

يمنح الكريم تفتيح رائع للبشرة ومميز. يعمل الكريم علي التخلص من البقع الداكنة في الوجه. يعطي الكريم نعومة ونضارة وترطيب رائع للبشرة. يقوم الكريم بتوحيد لون البشرة ويغذي الجلد ويعطيه فيتامينات.

نصائح يجب القيام بها عند استخدام فير أند لفلي وزيت الليمون لتبييض البشرة وشدها بكل سهولة

نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الوصفة للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-