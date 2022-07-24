فرد الشعر الخشن وتنعيمه بخلطة الخميرة الطبيعية وأضمن من مراكز العناية بالشعر

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فرد الشعر الخشن وتنعيمه من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة والذي نقدمه لك سيدتي عن طريق خلطة الخميرة الطبيعية والمميزة، حيث أن الشعر الناعم والطويل أحد أهم وأقوى مظاهر الجمال لدي جميع السيدات والفتيات، والذي يعمل على الحصول على أجمل إطلالة رائعة وجذابة لك سيدتي مما يساعد على الظهور المتميز في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد، كما أن فرد الشعر الخشن لابد أن يكون بطريقة تحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة للشعر وفروة الرأس وذلك مثل الخميرة، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى خشونة الشعر وتساقطه وهياشانه، وذلك مثل التعرض لأشعة الشمس المحرقة والضارة لفترات طويلة في اليوم، واستخدام الشامبو الغير مناسب لنوع الشعر، سوء التغذية السليمة والصحية، عدم العناية السليمة والصحية للشعر واستخدام الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، استخدام المواد الكيميائية الضارة في صبغ الشعر، والعديد من العوامل الأخري والتي تعمل على خشونة الشعر وتساقطه، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلة خشونة الشعر اللاتي يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر وذلك لفرد الشعر الخشن عن طريق استخدام المواد الكيميائية الضارة جداً لصحة الشعر، وذلك مثل استخدام البروتين والكيراتين والذي يعمل على فرد الشعر الخشن ولكن لفترة مؤقتة وقصيرة وبعدها يعود الشعر اسوء مما كان عليه، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل وأفضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر، لعمل فرد الشعر الخشن الطبيعية وتنعيمه بالخميرة.
طريقة فرد الشعر الخشن بخلطة الخميرة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل فرد الشعر الخشن بخلطة الخميرة المميزة والطبيعية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية بشكل عام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن باستخدام فرد الشعر الخشن بصورة دائمة.
المكونات
- سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
- عليكي أولا بتحضير وعاء، وضيفي عليه سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة، وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع وإضافة ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تختلط وتتجانس تماما، وبذلك تصبح هذه الخلطة جاهزة لوضعها على الشعر.
- وقبل وضع هذه الخلطة في الشعر، عليكي بتمشيط الشعر.
- أولا بالمشط الخشبي، وبعد ذلك قومي بتقسيمه إلى عدة أقسام.
- بعد تقسيم الشعر إلى عدة أقسام، قومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر، وقومي بوضعها في الشعر من الجذور إلي الأطراف.
- نترك هذه الخلطة على شعرك لمدة ساعة واحدة، ثم أغسلي شعرك بالشامبو المناسب لشعرك.
- بعد غسيل الشعر بالشامبو المناسب، قومي بدهنه بزيت الخروع.
- كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع، وتصبح النتيجة واضحة وتحصلين علي شعر ناعم وجذاب في خلال سبعة ايام فقط.
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